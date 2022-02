Starcia SSC Napoli z Interem Mediolan i FC Porto ze Sportingiem CP hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć mecz na szczycie ligi włoskiej, w którym drugie w tabeli SSC Napoli podejmie lidera, Inter Mediolan.

• Do starcia dwóch czołowych drużyn dojdzie również w Portugalii, gdzie FC Porto zmierzy się ze Sportingiem CP.

• Emocji powinny dostarczyć także szlagierowe spotkania lig hiszpańskiej i francuskiej z udziałem głównych faworytów do tytułów mistrzowskich - Realu Madryt i Paris Saint-Germain.

Głównym wydarzeniem weekendu na włoskich boiskach będzie starcie wicelidera, SSC Napoli, z prowadzącym w tabeli Interem Mediolan. Piotr Zieliński i spółka tracą do broniących tytułu Nerazzurrich tylko punkt, a to oznacza, że w przypadku zwycięstwa wysuną się na prowadzenie w walce o mistrzostwo kraju. Na Stadio Diego Armando Maradona obok Polaka kibicom zaprezentują się takie gwiazdy jak Victor Osimhen, Edin Džeko, Lorenzo Insigne, Lautaro Martínez, Dries Mertens czy Nicolò Barella. Neapolitańczycy wygrali cztery ostatnie mecze ligowe z łącznym bilansem bramkowym aż 9:1. W tej konfrontacji mają więc spore szanse na przerwanie serii pięciu spotkań bez zwycięstwa z Interem. Natomiast goście z Mediolanu spróbują wrócić na właściwe tory po tym, jak w miniony weekend stracili punkty w derbowej rywalizacji z AC Milanem.Bardzo ciekawie zapowiadają się również zmagania Atalanty Bergamo z Juventusem FC, czyli piątej z czwartą drużyną w tabeli. Widzowie mogą szykować się na wiele goli, bo zespół z Bergamo słynie z doskonałej gry w ofensywie, a w ekipie gości zagra Dusan Vlahović, lider klasyfikacji ligowych strzelców, który kilka dni temu w swoim debiucie w barwach Juventusu zanotował 18. trafienie w sezonie. Jak Serb spisze się tym razem?Drużyny FC Porto i Sportingu CP utrzymują fantastyczną formę, dzięki czemu zajmują czołowe miejsca w tabeli ligi portugalskiej i są głównymi kandydatami do mistrzostwa kraju. W ten weekend ekipy te zmierzą się na Estádio do Dragão w meczu, który może mieć kluczowe znaczenie dla losów tytułu. Smoki mają sześć punktów przewagi nad Lwami z Lizbony i w przypadku zwycięstwa znacznie przybliżą się do trofeum. Z kolei wygrana gości sprawi, że różnica stopnieje do zaledwie trzech "oczek" i rywalizacja o końcowy triumf w rozgrywkach stanie się jeszcze bardziej emocjonująca. Trzy ostatnie spotkania pomiędzy tymi zespołami były niezwykle zacięte i kończyły się remisami. Najbliższe starcie również powinno być wyrównane, a wskazanie faworyta jest niezwykle trudne. Po stronie gospodarzy będzie można zobaczyć takie gwiazdy jak Mehdi Taremi, Evanilson czy Otávio, a w barwach Sportingu zagrają m.in. Pedro Gonçalves, Paulinho i Pablo Sarabia. Czy to jeden z nich okaże się bohaterem tego widowiska?Mecz prowadzącego w tabeli Realu Madryt z szóstym Villarrealem CF będzie hitem 24. kolejki LaLiga Santander. Przed Królewskimi spore wyzwanie, bo gdyby wziąć pod uwagę osiem ostatnich kolejek, to na czele ligowej stawki znajdowałaby się właśnie ekipa Żółtej Łodzi Podwodnej. Filarami zespołu trenera Unaia Emary'ego są Gerard Moreno, Dani Parejo i Pau Torres. Ten ostatni przystąpi do tego starcia szczególnie zmotywowany, ponieważ jest bacznie obserwowany przez władze Realu Madryt, które poszukują wzmocnień na środku defensywy. Goście ze stolicy swoje nadzieje na sukces pokładają w silniejszej i równiejszej kadrze oraz... statystyce, bo nie przegrali żadnego z poprzednich ośmiu spotkań z Villarrealem. Czy ponownie okażą się lepsi w nadchodzący weekend?Przed niełatwym zadaniem stanie w weekend także Atlético Madryt, które podejmie nieprzewidywalną ekipę Getafe CF. Los Colchoneos liczą na przedłużenie passy 22 meczów bez porażki z tym rywalem i poprawienie swojej trudnej sytuacji w walce o obronę mistrzostwa Hiszpanii. Piłkarze trenera Diego Simeone muszą jednak mieć się na baczności, bo Getafe od początku listopada przegrało w lidze tylko raz, a styczniu sprawiło spore niespodzianki, odbierając punkty Realowi Madryt i Realowi Sociedad.Paris Saint-Germain pędzi jak burza po swój dziesiąty tytuł mistrza Francji. Kolejnym zespołem, który stanie na jego drodze, będzie piąte w tabeli Stade Rennais. Paryżanie postarają się o udany rewanż za jesienną przegraną z tym rywalem 0:2, co było jak dotąd ich jedyną porażką w bieżącym sezonie. Istotna będzie postawa piłkarzy ofensywnych, w szczególności Leo Messiego i Kyliana Mbappé, którzy tworzą najbardziej spektakularny duet nie tylko we Francji, ale i w Europie. Z kolei defensywa drużyny ze stolicy musi uważać przede wszystkim na Martina Terriera, jednego z głównych kandydatów do korony króla strzelców obecnych rozgrywek ligi francuskiej.Polscy kibice z uwagą będą śledzili także wyjazdową konfrontację Olympique Marsylia z FC Metz. W barwach OM zagra Arkadiusz Milik, który w miniony weekend popisał się hat-trickiem w starciu z Angers SCO. Jego zespół awansował na drugie miejsce w ligowej stawce i jest coraz bliżej zapewnienia sobie awansu do Ligi Mistrzów UEFA.Plan weekendowych transmisji:Piątek (11 lutego):• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz Majak• 20:55 LaLiga Smartbank:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Gazda, Adrian Gątarek• 21:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał ŚwierżyńskiSobota (12 lutego):• 13:25 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 15:55 Championship:(Eleven Sports 3)komentarz: Tomasz Zieliński, Filip Kapica• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał wszołek, Sebastian Chabiniak• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Spots 4)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Spots 1, studio od 17:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świerżyński• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Wszołek, Adrian Gątarek• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Marcin Nowomiejski• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazdastudio: Mikołaj Kruk, Maciej Kruk, Piotr Urban• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Spots 3 i 4)komentarz: Kuba Ostrowski, Michał Świrkula• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (13 lutego):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Filip Kapica• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Michał Świerżyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Tomasz Zieliński, Marcin Nowomiejski• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Mikołaj Kruk• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Spots 3 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:30)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowskistudio Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Antoni Partum• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Filip Kapicastudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Piotr Czachowski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (14 lutego):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Dominik Guziak• 20:55 Championship:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński