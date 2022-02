Mecze na szczycie w Polsce, Francji i Anglii. Weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• W pojedynku na szczycie tabeli Radomiak Radom zagra z Rakowem Częstochowa

• W piątek PSG zagra ze Stade Rennes, a dzień później reprezentant Polski Jan Bednarek i jego Southampton zmierzy się z Manchesterem United.

Hitem 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy jest spotkanie pomiędzy Radomiakiem Radom i Rakowem Częstochowa. Dla obu drużyn ostatnie lata są najlepszymi w historii - radomianie po wielu latach awansowali do PKO BP Ekstraklasy i zajmują w niej obecnie wysokie piąte miejsce. Piłkarze Marka Papszuna po zdobyciu wicemistrzostwa ligi i zwycięstwie w Pucharze Polski teraz mierzą w swoje pierwsze w historii mistrzostwo. Mecz piątej i trzeciej drużyny tabeli już w sobotę, 12 lutego o 17:30. Spotkanie skomentują Adrian Olek i Tomasz Wieszczycki.Piłkarski weekend we Francji rozpocznie się od mocnego uderzenia. Już w piątek, o 21:00 na Parc de Princes, lider tabeli PSG podejmie piąte w tabeli Stade Rennes. Do tej pory piłkarze Mauricio Pochettino przegrali tylko jedno spotkanie... właśnie z piłkarzami z Rennes. Gole dla piłkarzy Bruno Genesio strzelali Gaetan Laborde oraz Flavien Tait. Czy paryżanie zrewanżują się za listopadową porażkę? Hit Ligue 1 Uber Eats na antenie Canal+ Sport2 i w serwisie Canal+ Online skomentują Krzysztof Marciniak i Marek Jóźwiak.Do tej pory każda rywalizacja pomiędzy Southamtpon a Manchesterem United miała jednego faworyta - Czerwone Diabły. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Zawodnicy Ralfa Rangnicka mają za sobą bardzo słaby początek miesiąca, który poskutkował przegraną w FA Cup z Middlesbrough oraz remisem z Burnley w lidze. Zupełnie inaczej prezentują się piłkarze Ralpha Hassenhutla. Pomimo bramki samobójczej Jana Bednarka, w środku tygodnia "Święci" pokonali na wyjeździe Tottenham. Mecz United z Southampton już w sobotę o 13:25 w Canal+ Sport2 i w serwisie Canal+ Online.Plan transmisji:Piątek (11 lutego):• 11:00 WTA 500 w St. Petersburgu:(Canal+ Sport 2)komentarz: Bartosz Ignacik, Klaudia Jans-Ignacik• 13:00 WTA 500 w St. Petersburgu:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marek Furjan, Klaudia Jans-Ignacik• 15:00 WTA 500 w St. Petersburgu:(Canal+ Sport 2)komentarz: Maciej Zaręba, Karolina Kosińska• 17:00 WTA 500 w St. Petersburgu:(Canal+ Sport 2)komentarz: Maciej Zaręba, Dawid Celt• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport / nSport+)komentarz: Filip Surma, Wojciech Jagoda• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz; gość: Andrzej Juskowiak• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Grzegorz Mielcarski• 20:25(nSport+)redakcja: Marcin Majewski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Krzysztof Marciniak, Marek Jóźwiak• 20:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 01:30 NBA:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Michałowicz• 23:00(nSport+ / Canal+ Family)Sobota (12 lutego):• 12:00 WTA 500 w St. Petersburgu:(Canal+ Sport)komentarz: Maciej Zaręba, Klaudia Jans-Ignacik• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 14:00 WTA 500 w St. Petersburgu:(Canal+ Family)komentarz: Marek Furjan, Dawid Celt• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Grzegorz Mielcarski• 15:55CANAL+ SPORT2moderator: Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Adam Zakrzewski, Michał Gutka• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Edward Durda• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Online)• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adrian Olek, Tomasz Wieszczycki• 18:10 LaLiga Smartbank:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Jakub Kręcidło• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński• 19:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Maciej Murawski• 20:40 Liga ACB:(nSport+)komentarz: Gabriel Rogaczewski, Dominik Tomczyk)• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Filip Surma, Paweł Grabowski• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Rafał Dębińskigoście: Remigiusz Jezierski, Radosław Majdan• 23:00 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Artur Kwiatkowski, Dominik Tomczyk• 23:00(Canal+ Sport)• 23:00(nSport+ / Canal+ Family)Niedziela (13 lutego):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 11:55 Statscore Futsal Ekstraklasa:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Adam Zakrzewski• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagoda• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Filip Surma, Paweł Grabowski• 14:30(Canal+ Family)komentarz: Maciej Zaręba, Dawid Celt• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Maciej Murawski• 14:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)• 14:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Adrian Olek, Grzegorz Kaczmarczyk• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Adam Marchliński, Grzegorz Mielcarski• 17:00 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Rafał Dębinski, Michał Bojanowski• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Przemysław Rudzki• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Leszek Orłowski• 18:25 Liga ACB:(Canal+ Now)komentarz: Bartosz Tomczak, Radosław Hyży• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:00 NBA:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Łopaciński, Kamil Chanas• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacikturbokozak: Daniel Sorescugość w studiu: Jakub Wesołowski• 21:30(Canal+ Sport 3)prowadzący: Bartosz Ignacik;gość w studiu: Jakub Wesołowski• 23:00(nSport+ / Canal+ Family)Poniedziałek (14 lutego):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Radosław Majdan• 19.00(Canal+ Sport 2)prowadzący: Tomasz Ćwiąkała i Łukasz Wiśniowski• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surmagość: Marek Jóźwiak• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 22.00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski• 23:00(nSport+ / Canal+ Family)