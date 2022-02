"Wcielenie", "Miłość po sąsiedzku", ostatania historia "Planety Singli" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Wcielenie", "Świnia", "Miłość po sąsiedzku", "Planeta Singli. Noc w Amsterdamie", "Nocny lekarz", "Syn monarchów"

Weekend filmowych premier wrozpocznie thriller(12 lutego). Rob (Nicolas Cage) wiedzie spokojne życie w lesie, a jego jedynym towarzystwem jest... świnia. Razem tworzą niezawodny duet, tropiąc wyjątkowo cenne trufle. Sprawy się komplikują, gdy na ich teren wkraczają lokalni gangsterzy. W brutalnej walce Rob zostaje mocno poturbowany, a jego ukochane zwierzę uprowadzone. Do czego zdolny jest człowiek, aby ratować ostatnią istotę, którą kocha? Droga do ratunku prowadzi przez mroczne ulice Portland i skrzętnie skrywane tajemnice. Niektóre z nich rzucą również światło na zagadkową przeszłość Roba.W niedzielę finałowy odcinek serii. Historia ósma(13 lutego). Piotr przyjeżdża w delegację do Amsterdamu, by ratować swoją małą firmę gamingową. Nieudana prezentacja przed inwestorem kończy się zapijaniem strachu o los biznesu w miejscowym barze. Wspólnie ze znajomymi Piotr świętuje przy okazji swoje urodziny. To właśnie koledzy w ramach prezentu postanawiają założyć mu fałszywe konto na serwisie randkowym - "Planeta Singli" i umówić go na przygodne spotkanie z Sylvii. Według umieszczonych na profilu informacji Piotr jest poszukiwaczem przygód i szefem firmy podróżniczej. Randka oczywiście nie odbywa się bez perturbacji.Premierowy weekend wrozpocznie(12 lutego). Uparta farmerka Rosemary Muldoon (Emily Blunt) chce za wszelką cenę zdobyć miłość swojego sąsiada Anthony'ego Reilly'ego (Jamie Dorman), ale wygląda na to, że jej wybranek został dotknięty przez rodzinną klątwę i jest całkowicie nieświadomy jej uczuć. Anthony jest oburzony, kiedy dowiaduje się, że jego ojciec Tony Reilly (Christopher Walker) chce sprzedać rodzinną farmę amerykańskiemu siostrzeńcowi (Jon Hamm) i postanawia iść za głosem serca.Niedzielną Megapremierą będzie(13 lutego). Dwadzieścia siedem lat po brutalnym incydencie w Simion Research Hospital, maltretowana przed laty Madison (Annabelle Wallis) budzi się w szpitalu w dzisiejszym Seattle. Jednak wraz z paraliżującymi wizjami morderstw, które stają na jej drodze do normalnego życia, coraz bardziej wyłania się niejasna przeszłość kobiety, dezorientując zarówno ją, jak i miejscowych detektywów. Czy te wyraźnie widziane brutalne zabójstwa są wytworem niespokojnej wyobraźni Madison? Czy są wizją realnych zdarzeń. Tak czy inaczej, ktoś, a jeszcze lepiej coś, łączy jej przeszłość z teraźniejszością, domagając się zamknięcia tej sprawy...Z kolei weekend filmowych premier wrozpocznie(11 lutego, Cinemax). Mikaël jest lekarzem, który pracuje na nocnym dyżurze. Leczy pacjentów z niebezpiecznych dzielnic. Także tych, których nie chcą przyjmować inni lekarze, czyli narkomanów. Jest rozdarty między żoną a kochanką, a na dodatek jego kuzyn farmaceuta wciąga go w handel sfałszowanymi receptami na Subutex. Jego życie jest w całkowitej rozsypce. Mikaël nie ma już wyboru, zmuszony jest w końcu wziąć sprawy w swoje ręce.W sobotę(12 lutego, Cinemax 2). Historia cywilizacji dobiega końca. Przyczyny kataklizmu są nieznane, ale w wyniku apokalipsy zginęła większość ludzi, a Ziemia przestała rodzić owoce. W niewielkiej grupie ocalałych są Ojciec i Syn. Syn wyrasta na dzikiego mężczyznę, bo Ojciec uważa, że tylko dzięki temu jego dzieci mają szansę przetrwać w świecie, w którym relacje międzyludzkie stały się bardzo niebezpieczne. Po śmierci Ojca, Syn postanawia wyruszyć w dół rzeki do wrogiego świata, by poznać zakazane miejsca, ale przede wszystkim, żeby odnaleźć kogoś, kto będzie w stanie rozszyfrować słowa napisane przez Ojca w pamiętniku, który prowadził przez całe swoje życie.W niedzielę(13 lutego, Cinemax 2). Po śmierci babci mieszkający w Nowym Jorku meksykański biolog wraca do swojego rodzinnego miasta położonego wśród lasów Michoacán, gdzie żyją zjawiskowe, wędrowne motyle. Podczas podróży musi stawić czoła traumom z przeszłości i zastanowić się nad swoją niespójną tożsamością, co staje się katalizatorem jego osobistej i duchowej metamorfozy.