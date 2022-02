Filmowe Walentynki w UPC Polska. Odkodowany pakiet FilmBox

Łukasz Szewczyk

• Z okazji Walentynek Sieć UPC Polska przygotowała niespodziankę dla swoich abonentów - odkodowany pakiet kanałów FilmBox.

Do 17 lutego 2022 roku sześć kanałów telewizyjnych pakietu FilmBox jest dostępnych promocyjnie dla wszystkich abonentów telewizji cyfrowej UPC Polska.Otwarte okno obejmuje takie kanały jak:(pozycja numer 246 w dekoderach Horizon i 4K Box i 468 w Horizon),(pozycja numer 247 w dekoderach Horizon i 4K Box i 469 w Horizon),(pozycja numer 248 w dekoderach Horizon i 4K Box i 470 w Horizon),(pozycja numer 249 w dekoderach Horizon i 4K Box i 471 w Horizon),(pozycja numer 250 w dekoderach Horizon i 4K Box i 472 w Horizon) oraz(pozycja numer 251 w dekoderach Horizon i 4K Box i 473 w Horizon)Także, do 17 lutego 2022 roku, abonenci niższych pakietów zyskali dostęp do kanałóworaz