Radiowa Jedynka rusza z loterią. Do wygrania samochód i radia DAB+

Łukasz Szewczyk

• W poniedziałek (14 lutego 2022 roku) rozpoczyna się okres przyjmowania zgłoszeń do "Jedynej takiej loterii".

• Do wygrania są radia DAB+, miniwieże oraz nagroda główna - samochód osobowy.

Aby wziąć udział w loterii "Jedyna taka Loteria" wystarczy zgłosić swój udział za pomocą SMSa o treści JEDYNKA.IMIE.MIEJSCOWOSC na numer 72862 (koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT). Prawidłowo zgłoszony SMS bierze udział w trzech losowaniach: jednym losowaniu nagród dziennych (radio DAB+), jednym losowaniu nagród tygodniowych (miniwieża) oraz losowaniu nagrody głównej (samochód). Każdy uczestnik może wziąć udział w loterii dowolną liczbę razy. Okres przyjmowania zgłoszeń trwa od 14 lutego do 13 marca 2022 roku.Informację o laureacie nagrody dziennej będzie można usłyszeć w "Sygnałach dnia", tygodniowej w poniedziałkowym "Ekspresie Jedynki", a nagrody głównej, ostatniej nagrody dziennej oraz ostatniej tygodniowej - w audycji specjalnej, która rozpocznie się w Jedynce 14 marca po godz. 9.00.Loteria jest przeznaczona dla osób, które ukończyły 18 lat.Organizatorem loterii audioteksowej jest Unique One sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.