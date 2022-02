Eska TV Kocha Muzę. Tygodniwe święto miłości na antenie stacji

Łukasz Szewczyk

• Eska TV stawia na miłość do muzyki i swoich widzów

• Z okazji święta miłości stacja ogłosiła akcję "Eska TV kocha muzę" w której widzowie będą mogli wygrać 1000 zł i muzyczne walentynki.

Akcja "Eska TV kocha muzę" bazuje na sprawdzonej mechanice konkursowej czyli "Hit Hunters - Polowanie na Klipy" w Eska TV. Przez tydzień od 14 lutego 2022 roku widzowie mogą polować na klipy konkursowe. Do zgarnięcia jest 1000 zł i specjalne muzyczne walentynki. Codziennie, w każdej godzinie między 7:00, a 20:00, na antenie stacji będzie szansa na upolowanie klipu, a co za tym idzie na zdobycie nagród.Co zrobić, by wygrać? W tym celu należy włączyć Eska TV, upolować jeden z konkursowych klipów, wrzucić zdjęcie w komentarzu pod postem konkursowym na profilu EskaTV na Facebooku i uzasadnić: dlaczego to ty masz zgarnąć 1000 zł?Zabawa trwa od 14 do 20 lutego. Każdego dnia do upolowania jest 13 klipów czyli 13 szans na wygraną.