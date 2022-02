"Rejs ku szczęściu". Nowy serial o miłości w Romance TV

Łukasz Szewczyk

• W marcu Romance TV wyemituje premierowo nowy serial romantyczny "Rejs ku szczęściu",

• Bohaterowie nowej produkcji będą podróżować do najpiękniejszych miejsc na Ziemi, by powiedzieć sobie "tak", a potem żyć długo i szczęśliwie.

Od 4 marca, w każdy piątek o godz. 20.00 Romance TV porwie widzów premierowo na pokład statku marzeń i wyruszy z nimi w romantyczny rejs ku szczęściu. Poznają oni kolejne niesamowite historie miłosne oraz zwiedzą najpiękniejsze zakątki wybrzeża Bałtyku, Tyrolu, Normandii i Minorki.Głównym bohaterem serii jest Tom, konsultant ślubny, który razem z kapitanem Maxem Page-rem dba o to, by doprowadzić pary do ołtarza i by potem nic nie zakłóciło szczęścia nowożeńców. Czy jednak wszystko będzie takie proste? Czy uda mu się osiągnąć porozumienie między Erikiem a Vanessą, którzy 10 lat wcześniej poznali się i pokochali na "Statku marzeń"? Od tamtego czasu spotykali się na statku i spędzali razem jeden tydzień. Erik był żonaty, a Vanessa kochała swoją niezależność. To dlatego zdecydowali się na ten rodzaj znajomości. Jednak Erik jest teraz po rozwodzie, więc chciałby oświadczyć się Vanessie i wziąć z nią ślub na statku...Problemy piętrzą się także w przypadku dwóch par, które łączy to, że bardzo szybko podjęły decyzję o wspólnym życiu. Tobias Kröger i Annalena są od niedawna dumnymi rodzicami syna. Druga para, Charlotte Lenz i Kai Burgmeister, poznała się i pokochała na targach rolnictwa i ogrodnictwa "Zielony tydzień". Czy uda im się przypieczętować swoje szczęście na "Statku marzeń"?Z kolei Marc i Claudia Erding - ku wielkiej radości córki Claudii, Seliny - przyjęli zaproszenie na ślub na pokładzie "Statku marzeń". W porcie pojawia się niespodziewanie 18-letni syn Marca, Tristan. Relacje Marca i Tristana są trudne, a mogą stać jeszcze trudniejsze, kiedy Marc dowie się, że Tristan rzucił studia. Na szczęście na trudnych relacjach między ojcami i synami świetnie się zna Tom.Miłość znalazła także byłego kierowcę rajdowego, Hansa Nowaka, który po wypadku porusza się na wózku inwalidzkim. Hans chce poślubić swoją opiekunkę, Igę, która pracowała kiedyś na "Statku marzeń" jako stewardessa. Jednak jego dorosłe dzieci, Rita i Jochen, robią wszystko, żeby pozbyć się Igi, ponieważ mają co do swojego ojca zupełnie inne plany. Przez pewien czas może się wydawać, że spisek był skuteczny i Hans rzeczywiście ugnie się pod dyktatem swoich dzieci. Te jednak zlekceważyły spryt Igi i przede wszystkim konsultanta ślubnego, Toma...