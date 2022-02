"Folwark". Nowy serial radiowy o lokalnych układach na platformie TOK FM

Łukasz Szewczyk

• We wtorek (15 lutego) na platformie podcastowej TOK FM swoją premierę będzie mieć "Folwark".

• To kolejny radiowy serial dokumentalny autorstwa Michała Janczury, tym razem o władzy, polityce i lokalnych układach.

Kilkadziesiąt osób w krótkim czasie rezygnuje z pracy w Urzędzie Miasta. Nie wytrzymali. Część jest zmuszona korzystać z pomocy psychologa i psychiatry. Twierdzą, że padli ofiarami tyrani, nękania i mobbingu. Za wszystko, ich zdaniem, odpowiada jeden człowiek: burmistrz. Mieszkańcy proszą o pomoc dziennikarza, bo nie wierzą w instytucje, sądy i prokuraturę. Szybko okazuje się, że burmistrz i Kalisz Pomorski mają jeszcze wiele tajemnic do odkrycia...- mówi o cyklu Magdalena Birecka, szefowa tokfm.pl.Pierwszy odcinek serialu dokumentalnego, w którym słuchacze poznają bohaterów "Folwarku" i ich problemy, pojawi się na platformie podcastowej TOK FM - na www.tokfm.pl/folwark i w aplikacji TOK FM we wtorek, 15 lutego 2022 roku o godz. 12:00. Będą go mogli wysłuchać wszyscy internauci. Kolejne części cyklu będą dostępne online dla wszystkich tylko w dniu premiery odcinka, a później - wyłącznie dla subskrybentów TOK FM Premium.Specjalnie dla nowych użytkowników, zainteresowanych m.in. tą produkcją, powstała oferta promocyjna pozwalająca na korzystanie z TOK FM Premium za 1 zł przez pierwszy miesiąc.Dodatkowo, odcinki serialu "Folwark" będą emitowane na antenie Radia TOK FM. Wszystkich odcinków będzie można wysłuchać w niedzielę w tygodniu premiery, zaś części pierwszej i ostatniej, czyli szóstej - we wtorek wieczorem (w dniu premiery online).Autorem serialu "Folwark" jest Michał Janczura, dziennikarz Radia TOK FM. Na platformie podcastowej w 2021 r. pojawiły się dwie części radiowego serialu dokumentalnego jego autorstwa pt. "Piecza" - był to cykl opowiadający o pełnym absurdów, niedoróbek i nielogiczności systemie pieczy zastępczej, w którym dziecko nie jest podmiotem, ale przedmiotem. Serial przedstawiający dramatyczne losy dzieci, wywołał poruszenie wśród polityków i instytucji, a Michał Janczura został nominowany do wielu prestiżowych nagród dziennikarskich, w tym Grand Press 2021 w kategorii Reportaż audio, a także otrzymał tytuł "Czułego sygnalisty".