Televio z nowym pakietem kanałów dla dorosłych i w jakości 4K

Łukasz Szewczyk

• Platforma Televio rozszerza swoją ofertę o dodatkowy pakiet tematyczny - RELAX.

• W ofercie znajdziemy 7 kanałów premium z treściami dla dorosłych, w tym jeden w jakości 4K

Televio to platforma online, która umożliwia odbiór telewizji za pomocą połączenia internetowego od dowolnego dostawcy w Polsce i w całej UE. Serwis obsługuje większość urządzeń, a także oferuje nowoczesne funkcje, jak możliwość zatrzymywania, przewijania i nagrywania wybranych audycji. W ofercie znajduje się ponad 100 kanałów telewizyjnych, dostępnych w trzech podstawowych pakietach - Basic, Family, Premium.Platforma cały czas poszerza ofertę programową. Właśnie wprowadzono nowy pakiet tematyczny Relax, który zawiera siedem kanałów premium z treściami dla dorosłych, w tym:(kanał prezentujący filmy od najlepszych na świecie producentów treści erotycznych)- kanał oferujący programy dla fanów nieco mocniejszych treści),(amerykańska stacja telewizyjna, oferująca najbardziej popularne audycje dla dorosłych na świecie),(nadający przez całą dobę kanał z filmami w doskonałej jakości obrazu i dźwięku),(stacja oferująca unikalne i amatorskie filmy erotyczne),(czeski kanał transmitujący produkcje własne, a także programy europejskie i światowe) oraz(stacja telewizyjna prezentująca filmy z całego świata w jakości 4K).Dodatkowo do pakietów Familu i Premium wprowadzono stację z treściami dla dorosłych. Użytkownicy subskrybujący jeden z dwóch wymienionych pakietów mogą cieszyć się kanałem erotycznymWszystkie nowe stacje w ofercie Relax posiadają funkcje nagrywania i możliwość przewijania transmisji do 7 dni wstecz. Za nowy pakiet zapłacimy tylko 9,90 zł przez pierwszy miesiąc, przy czym cena za kolejne miesiące wynosi 19,90 zł.