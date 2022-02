"Zupa nic", "Żeby nie było śladów", "Lokatorka". Polskie premiery filmowe w Polsat Box Go

Łukasz Szewczyk

• W Polsat Box Go wysyp polskich premier filmowych w gwiazdorskiej obsadzie

• Wśród nich komedia obyczajowa "Zupa nic" oraz trzymające w napięciu dramaty: "Żeby nie było śladów","Lokatorka" oraz "Powrót do tamtych dni"

Na liście nowości prosto z kina (ich premiery kinowe to druga połowa 2021 roku) znalazły się cztery głośne polskie pozycje.to nominowana do nagrody Złote Lwy historia dorastania w czasach PRL-u i testowaniu elastyczności rodzinnych więzi. W jednym pokoju mieszkają siostry: Marta (Barbara Papis) - nastolatka marząca o romantycznej miłości, jej młodsza siostra Kasia (Alicja Warchocka) oraz babcia (Ewa Wiśniewska). Drugi zajmują: sfrustrowany mąż i ojciec Tadek (Adam Woronowicz) oraz jego żona Elżbieta (Kinga Preis), która pragnie wolności i marzy o wyjeździe z Polski. Gdy pod blokiem stanie w końcu ich wymarzony pomarańczowy maluch, rodzina odkryje w sobie nowe pasje i możliwości. Film można już oglądać w Polsat Box Go.Z koleito oparty na faktach film o młodym opozycjoniście, brutalnie pobitym przez komunistyczne władze. Nagrodzony Srebrnym Lwem Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zrealizowany na podstawie książki Cezarego Łazarewicza "Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka". Film można już oglądać w Polsat Box Go.to opowieść o wyzysku, układach i nękaniu lokatorów jednej z warszawskich kamienic, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia Jolanty Brzeskiej - działaczki społecznej na rzecz praw lokatorów. Produkcja została nagrodzona Złotym Lwem za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą, przyznanym Sławomirze Łozińskiej. Dochodzenie Anny Szeruckiej w sprawie zaginięcia lokatorki jednej z kamienic, doprowadza funkcjonariuszkę na trop intrygi, w którą zamieszani są politycy, agenci dawnych służb oraz wysoko postawieni prawnicy. Rozpoczyna się nierówna walka z układem. Premiera w Polsat Box Go - 18 lutego.to osadzony w realiach wczesnych lat dziewięćdziesiątych, nominowany do Złotych Lwów, film o niespełnionych marzeniach, problemach wieku dorastania i uzależnieniu. Nastoletni Tomek (Teodor Koziar) mieszka wraz z matką (Weronika Książkiewicz) na jednym z wrocławskich osiedli. Jego ojciec wyemigrował do USA, aby zapewnić rodzinie lepszy byt. Pewnego dnia Alek (Maciej Stuhr) niespodziewanie wraca do rodzinnego domu. Razem z nim w życiu Tomka pojawiają się: wymarzony magnetowid, kolorowy telewizor, klocki Lego, buty Nike oraz choroba ojca, która stopniowo rozbija ich rodzinę. Premiera w Polsat Box Go - 25 lutego.W lutym w Polsat Box Go Premium pojawią się także inne ciekawe premiery, m.in.: amerykańska komedia akcji(już dostępna), francuski dramat(już dostępny), komedia romantyczna z elementami sci-fi(14 lutego), familijny(18 lutego) czy thriller(24 lutego).Wszystkie produkcje można oglądać bez reklam w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, w wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV, Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu np. na ekran TV.