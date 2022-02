Drugi sezon "Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec" od marca w TTV

Łukasz Szewczyk

• Wiosną 2022 na antenę TTV wraca słodko-gorzka relacja ojca i syna, Tadeusza i Roberta Motyków

• W trudnym dla wszystkich roku 2021 Robert i Tadeusz zrobili duży krok w kierunku poprawienia rodzinnych relacji, odkryli siebie na nowo. Jak teraz wygląda ich męska przyjaźń?

Przerwa w sezonie kabaretowym umożliwiła Robertowi zaplanowanie krótkiego urlopu. Chce go spędzić w Sieniawie Żarskiej, obok ojca, pani Irenki i w gronie najbliższych przyjaciół. Miał to być czas odpoczynku połączony z przygotowaniami do triathlonu. Tadeusz miał jednak inne plany. Czym się skończyły?Widzowie TTV dowiedzą się wszystkiego wiosną 2022 roku. Drugi sezon programu "Rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec" zadebiutuje w TTV już 16 marca. Premierowe odcinki będą emitowane w każdą środę o godz. 22.00. Cykl będzie także dostępny w Player.pl.Seria liczy 9 odcinków, za jego produkcję odpowiada Unlimited Film Operations.