Randkowe oszustwa od kulis. Wyniki śledztwa w programie National Geographic

Łukasz Szewczyk

• Najpierw kradną serce, potem oszczędności życia.

• Internetowe oszustwa randkowe stały się plagą, za którą stoją już całe zorganizowane grupy przestępcze.

• W jednym z odcinków serii dokumentalnej "Ciemna strona świata" dziennikarka spotyka się osobiście z bezwzględnymi graczami, którzy opowiadają jej o kulisach swojej działalności.

Szacuje się, że w roku 2020 Amerykanie stracili ponad 600 milionów dolarów w wyniku internetowych oszustów randkowych. Nie są to już pojedyncze przypadki, a kradzieże finansowe na międzynarodową skalę. Sprawą zainteresowała się dziennikarka Mariana van Zeller, która specjalizuje się w badaniu i dokumentowaniu różnych gałęzi czarnego rynku na całym świecie. Postanowiła wziąć pod lupę zorganizowane grupy przestępcze, które żerują na osobach poszukujących miłości w sieci. Ich modus operandi jest zawsze ten sam: rozkochać, wzbudzić współczucie, poprosić o pieniądze i zniknąć na zawsze.W jednym z odcinków produkcji dokumentalnej "Ciemna strona świata" dziennikarskie śledztwo Mariany van Zeller prowadzi ją do Ghany - jednego z epicentrów tego okrutnego procederu. Spotyka się tam z oszustem, pracującym dla zorganizowanej grupy, który tłumaczy jej, jak działając z drugiego końca świata, dobiera się przez serce do portfela osób z Niemiec, USA, Kanady czy Polski. Każe nazywać się "Odo", co oznacza "miłość". Mężczyzna wspomina swoją pierwszą ofiarę, z 2008 r., od której wyłudził 30 000 dolarów.- zdradza Marianie zamaskowany Odo.cenariusze posiadają romantyczną fabułę, którą oszust wybiera dla swojej ofiary na podstawie jej odpowiedzi i usposobienia. Ku zaskoczeniu Mariany ofiarami innej grupy wyłudzaczy z Ghany okazują się głównie mężczyźni. Z tego powodu "Punisher" pracujący w duecie z "Miami Queen" często udaje kobietę. Obecnie jego ofiarą jest Michael, który za swoją internetową miłość zapłacił jak na razie 10 000 dolarów.- tłumaczy Punisher.Mariana rozmawia również z osobami, które znalazły się na miejscu ofiar randkowych oszustów. Chce dowiedzieć się, co tak naprawdę sprawiło, że podejmowały decyzje o przelaniu na konta internetowych kochanków tysiące, a nawet miliony dolarów.Premierowe odcinki nowego sezonu "Ciemna strona świata 2" oglądać można w każdą niedzielę o godz. 22.00 w National Geographic. Premiera odcinka poświęconego randkowym oszustom odbędzie się 3 kwietnia.