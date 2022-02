Live z Gali Bestsellerów Empiku na TikToku. Transmisja gali także w TVN

Łukasz Szewczyk

• Aktywacje wokół wspólnych działań TikToka i Empiku nabierają tempa.

• Platforma dzieli się pierwszymi wynikami akcji #BookTokPolska udowadniając, że jest idealnym miejscem także dla ambitnych treści.

• Dodatkowo TikTok zaprasza także na serię LIVE z Gali Bestsellerów Empiku, którą poprowadzą między innymi znani twórcy platformy.

Na TikToku pojawia się coraz więcej edukacyjnych treści. Do tej grupy dołącza także kontent książkowy, który zawojował TikToka w ostatnich tygodniach. W ramach hashtag challenge #BookTokPolska, który wystartował 2 lutego, użytkownicy platformy polecają swoje ulubione pozycje literackie. Ambasadorami wyzwania zostali: @meliczyta, @polishglots, @chorzewska_instaporadnia, @ninaherdus, @literackie_serce oraz @blogerwojciech. Akcja wciąż trwa, a w ciągu zaledwie pierwszego tygodnia użytkownicy opublikowali ponad 3,2 tys. filmów, które zebrały łącznie ponad 3,5 mln polubień. Autorzy najbardziej pomysłowych treści mają szansę na atrakcyjne nagrody - zestawy składające się z książkowych bestsellerów Empiku, limitowanych gadżetów TikToka oraz voucherów do aplikacji Empik Go z tysiącami ebooków, audiobooków i podcastów.Już dziś, 15 lutego, odbędzie się Gala Bestsellerów Empiku, w którą zaangażowany jest także TikTok. Platforma objęła patronatem kategorię "Odkrycia Empiku 2021" wyróżniającą artystów, którzy w minionym roku szczególnie zaznaczyli swoją obecność w świecie kultury. By udostępnić jak najszerszej publiczności dostęp do wydarzenia, o godzinie 19:45, na oficjalnym kanale Empiku (@empik) na TikToku rozpocznie się transmisja LIVE. To jednak nie koniec. Platforma przygotuje dla swoich użytkowników także specjalne relacje, które poprowadzą znani twórcy TikToka.O tym, co będzie działo się za kulisami Gali, dowiemy się od @pasiekofficial (2,6 mln obserwujących). Jak wyglądają przygotowania w make-up room? Transmisję stamtąd poprowadzi @gabikuczynska (705 tys.). Natomiast z czerwonego dywanu powita nas @damian_tkaczuk (887 tys.).Telewizyjna transmisja gali w TVN.W ramach współpracy, w 50 wybranych salonach Empik, pojawiły się także dedykowane półki oznaczone logo TikToka. Znaleźć na nich można wybrane pozycje książkowe polecane przez twórców platformy.