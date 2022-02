Karol Paciorek przepytał serialowego mordercę (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Karol Paciorek przeprowadził "eksperyment Horsta" na Krystianie Peście.

• Znany z serialu Player Original "Behawiorysta" aktor stanął przed dylematem, jakiego nie życzy się najgorszemu wrogowi.

• Czy influencer przesadził?

W ostatnim odcinku Imponderabiliów, programu internetowego Karola Paciorka, padły pytania od których włos jeży się na głowie. Inaczej niż w "Behawioryście", to nie internauci, a sam Krystian Pesta musiał dokonać niemożliwych wyborów.Krystian Pesta jest absolwentem Szkoły Filmowej w Łodzi. Współpracuje z Teatrem Jaracza i można obejrzeć go w popularnych serialach, takich jak: "Behawiorysta", "1983" i "Belfer" oraz w produkcjach filmowych "Legiony" i "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa". Podczas rozmowy, która zaczęła się bardzo niewinnie, granica między Krystianem Pestą aktorem, a odgrywaną przez niego postacią mocno się zatarła - tylko tym razem to Horst siedział na "gorącym krześle". Karol wszedł natomiast w rolę nieustępliwie przesłuchującego i bacznie obserwującego Behawiorysty.Pytania, które zadał YouTuber, oparte są na tzw. dylemacie wagonika. Jest to etyczny eksperyment myślowy. Jego scenariusz zakłada, że stoimy przy dźwigni, która ma moc przestawienia zwrotnicy i zmiany toru, po którym pędzi oderwany od kolejki wagonik. Na jednym torze jest pięciu ludzi, na drugim - tylko jedna osoba. Zakładnicy szalonego filozofa nie mogą uciec, wagonika nie da się zatrzymać, nie można nic zrobić - oprócz wyboru toru, po którym przejedzie wagonik. Jaką podejmiesz decyzję?Na początku, rozmowa zapowiadała się całkiem niewinnie. Aktor odpowiadał na pytania, takie jak: "Lepiej nie móc wrócić do Polski, czy nigdy nie móc wyjechać za granicę?" i "Okraść bank i uciec, czy pracować w banku do końca życia?". Karol wypytywał również o mentorów Krystiana: "Od kogo więcej się nauczyłeś o aktorstwie - od Gabrieli Muskały czy Roberta Więckiewicza?". To pytania, na które rzadko odpowiada się w wywiadach, Krystian potrafił jednak dyplomatycznie z nich wybrnąć. Gość programu jednak zaczął się orientować, że dylematy stają się coraz trudniejsze, a odpowiedzi, których musi udzielić, coraz mroczniejsze...Atmosfera zrobiła się nerwowa, gdy prowadzący Imponderabiliów zaczął wypytywać swojego gościa o to, jak wolałby umrzeć. Niedługo później aktor stanął przed pytaniem: "Czy zrzucić bombę na dom dziecka czy dom seniora?" albo "Którą koleżankę z planu uratować: Kamilę Kamińską czy Magdalenę Różczkę?". Oberwało się nawet Maćkowi Musiałowskiemu, którego Krystian zdecydował się oddać porywaczom w zamian za Marysię Dębską! "Po prostu Marysię lepiej znam", tłumaczy zmieszany lekko Krystian.Z każdym pytaniem widzowie Paciorka mogą na własne oczy przekonać się, jak trudnemu sprawdzianowi został poddany aktor i zapytać samych siebie - Co ja zrobiłbym w tej sytuacji? Kogo bym ocalił? Dla kogo poświęciłbym siebie?Eksperyment udowadnia, że istnieją pytania, które nie pozwalają spać w nocy, nawet jeśli to tylko zabawa słowem. Serial, o który został oparty ten odcinek programu Paciorka, pokazuje co by było, gdyby te pytania stały się rzeczywistością. Taką, w której nie ma właściwych odpowiedź i nic, cytując Krystiana Pestę, nie jest czarno-białe.Serial "Behawiorysta" to ekranizacja bestsellerowej powieści Remigiusza Mroza o tym samym tytule. Rolę tytułowego behawiorysty, a zarazem byłego prokuratora Gerarda Edlinga, odgrywa Robert Więckiewicz. Mierzy się on z postacią wykreowaną przez Krystiana Pestę - Horstem Zeigerem, psychopatycznym zabójcą kierującym projektem, który nazwał "Dylematem". W ramach transmitowanego w sieci przerażającego show, ludzie dokonują wyboru kogo ocalić, a kogo skazać na śmierć. Serial można oglądać na platformie Player.pl - do tej pory ukazało się 7 odcinków.