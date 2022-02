Portal RMF24.pl uruchamia serwis z newsami z miast i regionów

Łukasz Szewczyk

• Wystartował serwis Regiony w RMF24 z ważnymi informacjami lokalnymi.

• Serwis jest częścią portalu informacyjnego RMF24.pl

Obecnie serwis Regiony w RMF24 oferuje wiadomości z 12 miast i aglomeracji Polski: Krakowa, Warszawy, Śląska, Trójmiasta, Wrocławia, Poznania, Łodzi, Lublina, Olsztyna, Szczecina, Rzeszowa i Zakopanego. Wkrótce zostanie rozbudowany o kolejne serwisy lokalne.- mówi Marek Balawajder, Dyrektor Informacji RMF FM.Na stronie każdego regionu pojawiają się najważniejsze informacje - zarówno stricte lokalne, jak też ogólnopolskie, które mają wpływ na codzienne życie lokalnych społeczności. Czytelnicy znajdą też fotogalerie, materiały audio i wideo, raporty, specjalne projekty, autorskie tematy przygotowane przez reporterów.W serwisie znajdują się newsy znane słuchaczom z "Faktów RMF FM", ale jest to też platforma do prezentacji informacji, które często nie znajdowały miejsca na ogólnopolskiej antenie radiowej, czy na stronie głównej portalu RMF24.pl.Treści są redagowane przez reporterów "Faktów RMF FM" i specjalny, kilkuosobowy zespół w portalu RMF24.pl. Każdy użytkownik serwisu może też zostać jego współtwórcą i zgłosić newsa, podzielić się swoją opinią, skomentować bieżące wydarzenia. Zgłoszenia trafiają bezpośrednio do dziennikarzy w danym regionie.