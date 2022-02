Trzeci sezon serialu "Cudotwórcy: Szlak oregoński" w Warner TV

Łukasz Szewczyk

• Koło terapeutyczne dla banitów, SPA dla złoczyńców, taniec voguing w kowbojskiej tawernie i gościnny występ Karamo z "Porad różowej brygady"

• Taki miks komediowych motywów widzowie znajdą w nowym, trzecim sezonie serialu "Cudotwórcy: Szlak oregoński".

• Premierowy sezon w Warner TV.

Twórca konceptu "Cudotwórców" to Simon Rich, komik i pisarz. W 2012 roku ukazała się jego książka o tym samym tytule, która opowiada o podniebnej korporacji, zarządzanej przez Boga. 7 lat później rozpoczęła się emisja 1. sezonu serialu "Cudotwórcy", opartego na książce autora, który został jego scenarzystą i reżyserem. W głównych bohaterów wcielili się Steve Buscemi (Bóg) i Daniel Radcliffe (anioł). Rich w wywiadzie dla "Variety" wyznał, że najpiękniejsza w tym formacie telewizyjnym jest możliwość dostosowywania go do takich motywów, które w naturalny sposób będą pasować do tematyki serii. Dlatego w drugim sezonie twórcy przenieśli bohaterów do czasów średniowiecznych, gdzie postać Boga zmieniła się w poddanego, a anioł został średniowiecznym księciem.Fabuła nadchodzącego trzeciego sezonu jest oparta na retro grze "Oregon Trail" ("Szlak oregoński"). Edukacyjna gra z przełomu lat 80. i 90. miała uczyć dzieci o podróży, jaką przebyło w XIX wieku wielu Amerykanów, aby zacząć nowe, dostatnie życie na wybrzeżach Pacyfiku. Zabawa zamieniała poważny temat w lekką formułę, a premierowy sezon wynosi nieskomplikowany format gry do poziomu sprawnie napisanej, niebojącej się absurdu komedii.Rich do spółki z aktorami stworzyli nowoczesne postaci, których problemy nie odbiegają od naszych - ale bohaterowie próbują odnaleźć się w historycznych okolicznościach XIX wieku. Daniel Radcliffe jest kaznodzieją Ezekielem, a Steve Buscemi to banita Benny, który chce odpokutować swoje grzechy. Organizuje terapeutyczne koło wsparcia dla innych przestępców, jednak wśród podróżnych znajdują się też hedonistyczni złoczyńcy, którzy wolą odpoczywać w SPA niż pracować nad sobą. Ezekiel walczy z radosną naturą, aby dopasować się do bogobojnej żony, jednak jego droga do przemiany jest wyboista. W jednym z odcinków bierze udział w pokazie tańca voguingu. W innym wszystkich bohaterów odwiedzi postać ekscentrycznego patrioty, która wspiera Ezekiela w życiu w zgodzie z sobą - gościnnie wcielił się w niego Karamo Brown, prowadzący hitowy show "Porady różowej brygady".Emisja trzeciego sezonu "Cudotwórcy: Szlak oregoński" w niedziele 20 lutego (odcinki 1-4), 27 lutego (odcinki 5-7) oraz 6 marca 2022 roku (odcinki 8 - 10) od godziny 11.00.