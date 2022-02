Wszystkie mecze fazy pucharowej Ligi Mistrzów w Polsat Box Go. Wybrane w jakości 4K

Łukasz Szewczyk

• Rozpoczyna się walka w 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA 2021/2022.

• W dwóch pierwszych meczach zmierzą się: Paris Saint-Germain z Realem Madryt oraz Sporting Lizbona z Manchesterem City.

• Transmisja spotkania Paris Saint-Germain - Real Madryt będzie dostępna w Polsat Box Go w jakości 4K

Rozgrywki Ligi Mistrzów UEFA można oglądać na kanałach Polsat Sport Premium 1 i 2 oraz w czterech serwisach PPV Polsat Sport Premium znajdujących się w ofertach telewizji satelitarnej, kablowej IPTV i internetowej Polsat Box. Wszystkie mecze są dostępne w serwisie Polsat Box Go - na wielu urządzeniach, w pakiecie Polsat Box Go Sport, a wybrane spotkania można śledzić w jakości 4K.Właśnie rozpoczyna się faza pucharowa Ligi Mistrzów. Do udziału w decydującej fazie turnieju zakwalifikowało się 16 najlepszych drużyn, m.in.: Bayern Monachium, Real Madryt, Liverpool FC czy Paris Saint-Germain. Wynik grudniowego losowania par w 1/8 finału zdecydował, że jako pierwsi na boisku zmierzą się m.in. Paris Saint-Germain z Realem Madryt. Dzisiejsze emocjonujące starcie gigantów rozpocznie się o godzinie 20.50 na czterogwiazdkowym stadionie w Paryżu - Parc des Princes. W Polsat Box Go będzie można je oglądać w jakości 4K. W tym samym czasie Sporting Lizbona zagra w stolicy Portugalii z Manchesterem City.O godzinie 19.00 na antenie Polsat Sport Premium 1 rozpocznie się studio Ligi Mistrzów UEFA prowadzone przez Jerzego Mielewskiego, z udziałem m.in. Zbigniewa Bońka. Mecze komentować będą: Bożydar Iwanow i Andrzej Niedzielan (Paris Saint-Germain - Real Madryt) oraz Szymon Rojek i Dariusz Dziekanowski (Sporting Lizbona - Manchester City).W najbliższych dniach na murawie spotkają się także: FC Salzburg - Bayern Monachium oraz Inter Mediolan - Liverpool FC (16 lutego), Chelsea Londyn - LOSC Lille oraz Villarreal FC - Juventus Turyn (22 lutego) oraz SL Benfica Lizbona - Ajax Amsterdam oraz Atlético Madryt - Manchester United (23 lutego).Do gry o puchar Ligi Mistrzów UEFA nie zakwalifikowała się żadna z polskich drużyn, kibice mogą jednak podziwiać w rozgrywkach występy trzech Polaków: Roberta Lewandowskiego grającego w Bayern Monachium, Kamila Piątkowskiego w FC Salzburg oraz Wojciecha Szczęsnego występującego w barwach Juventusu Turyn. Już jutro, 16 lutego Bayern Monachium zagra na wyjeździe z FC Salzburg.Finał 30 sezonu Ligi Mistrzów UEFA obędzie się 28 maja 2022 roku na Stadionie Krestowskim w Sankt Petersburgu.