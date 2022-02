"Słodka ambicja" w Novelas+. Historia o kobiecej sile, odwadze i nadziei

Łukasz Szewczyk

• Telewizja Novelas+ rozpoczyna emisję produkcji, która szturmem podbiła serca widzów

"Słodka ambicja" to pełna zwrotów akcji, brazylijska produkcja w reżyserii laureatki Emmy - Amory Mauntner. Serial opowiada o losach cukierniczki Marii de la Paz, która dzięki ciężkiej pracy, zaangażowaniu i miłości do słodkich wypieków przekazanej przez ukochaną babcię, z prostej dziewczyny stała się poważną kobietą biznesu.Jednak nawet zawodowy sukces i pokonanie ekonomiczno-społecznych barier nie pomagają Marii w życiu prywatnym. Kobieta nie jest w stanie porozumieć się ze swoją córką Josiane, która jest owocem zakazanej miłości do pochodzącego ze zwaśnionej rodziny Amadeo. Jedyna pociecha Marii, wstydząca się prostego pochodzenia matki, zaczyna knuć za jej plecami. Ponadto, w życiu głównej bohaterki pojawia się ktoś, kogo nie spodziewała się nigdy więcej zobaczyć...Serial zdobył ogromną popularność w wielu krajach na świecie, w tym w rodzimej Brazylii oraz w Stanach Zjednoczonych. Za produkcję odpowiada para zdobywców nagród Emmy -Amora Mauntner oraz Walcyr Carrasco. W obsadzie znaleźli się: Juliana Paes, Marcos Palmeira, Agatha Moreira, Reynaldo Gianecchini oraz nominowana do Oscara Fernanda Montenegro.Premierowe odcinki serialu "Słodka ambicja" od poniedziałku do piątku, o godz. 15:00 (od 18 lutego 2022 roku) na antenie Novelas+