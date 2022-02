Konkret24 prostuje fake newsy na międzynarodowej platformie CEDMO

Łukasz Szewczyk

• Serwis fact-checkingowy Konkret24, będący częścią tvn24.pl, rozpoczął współpracę z CEDMO, międzynarodową platformą internetową walczącą z dezinformacją i nieprawdziwymi newsami.

• Konkret24 będzie publikował na CEDMO artykuły weryfikujące i prostujące fake newsy.

Central European Digital Media Observatory (CEDMO) zrzesza profesjonalnych fact-checkerów, badaczy, specjalistów zajmujących się sztuczną inteligencją oraz ekspertów w dziedzinie edukacji medialnej.Ich celem jest zapewnienie metod i narzędzi niezbędnych do weryfikacji informacji i przeciwdziałania skutkom nieprawidłowości w tym obszarze (między innymi fake newsom) w Polsce, Republice Czeskiej i na Słowacji. Konkret24 został zaproszony do współpracy, w ramach której będzie publikował swoje treści na CEDMO (pierwsze artykuły można już przeczytać).- mówi Mateusz Sosnowski, dyrektor Departamentu News Digital w TVN, redaktor naczelny tvn24.pl. -Jak dodaje, to szczególnie ważne w czasach ogromnego przepływu informacji i aktywności użytkowników mediów społecznościowych. -- wyjaśnia Sosnowski.Liderem projektu CEDMO jest Uniwersytet Karola w Pradze. Uczestniczą w nim również AFP, francuska agencja będąca jednym z liderów w dziedzinie weryfikacji informacji, czeska organizacja fact-checkingowa Demagog.cz, Uniwersytet SWPS w Polsce, Czeski Uniwersytet Techniczny oraz dwie instytucje ze Słowacji: instytut badawczy KINIT i Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego.Portal fact-checkingowy Konkret24 został uruchomiony 17 października 2008 roku. Jego głównym zadaniem jest walka z fake newsami. Serwis weryfikuje wypowiedzi polityków oraz prezentowane przez nich dane, ale nie ogranicza się tylko do tematów politycznych. Odkłamuje także nieprawdziwe informacje z zakresu zdrowia, czy nauki.CEDMO wpisuje się w szereg podobnych sieci krajowych oraz regionalnych ośrodków w całej Europie.