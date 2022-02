"Przez Atlantyk" nowością wiosennej ramówki TVN. Premiera w marcu

Łukasz Szewczyk

• W marcu 2022 roku TVN rozpocznie emisję nowego programu "Przez Atlantyk"

• Uczestnicy, by dotrzeć do celu, muszą nauczyć się współpracy i podstaw żeglugi. Stać się załogą. A wszystko to na środku Atlantyku i w obecności kamer.

To nie będzie rejs luksusowym jachtem. Podróż ma zająć kilka tygodni i zakończyć się u wybrzeży Gwadelupy. Załoga wyruszy z Gran Canarii. Formuła programu jest niezwykle prosta: na bezpiecznej, ale nie luksusowej łodzi, musi zmieścić się sześciu uczestników, dwóch kapitanów i czteroosobowa ekipa telewizyjna. Ludzie o różnych zawodach, doświadczeniach, przyzwyczajeniach i poglądach staną przed jednym, najważniejszym zadaniem - będą musieli przepłynąć Atlantyk. Jak pośrodku oceanu poradzą sobie Maja Hirsch, Antek Królikowski, Natalia Przybysz, Renata Kaczoruk, Piotr "Liroy" Marzec i Zygmunt Miłoszewski? Czy uda im się współpracować, by bezpiecznie i w wyznaczonym terminie dotrzeć do celu? W ciągu dnia czeka ich gotowanie, sprzątanie, w nocy wachta. Płynąć będą jachtem o powierzchni niespełna 30 m kw.Na łodzi znajdzie tylko to, co sami wcześniej ze sobą zabiorą. Pozbawieni telefonów komórkowych, mediów społecznościowych, zewnętrznych bodźców zdani będą na własne umiejętności i swoje towarzystwo. Tym razem nie będzie możliwości, by zrezygnować i wrócić do domu. W trakcie takiej wyprawy prozaiczne czynności mogą urastać do rozmiarów prawdziwego wyzwania i wywoływać konflikty. Oszczędzać trzeba wodę i prąd. Tuż obok nie ma łodzi asekurującej. W dramatycznych sytuacjach pomocy może udzielić najbliższa duża jednostka pływająca.Program "Przez Atlantyk" oparty jest na fińskim formacie wyprodukowanym w 2017 roku przez firmę Rabbit Formats. Do tej pory projekt zrealizowano również w Danii, Belgii, Niderlandach, Szwecji i Norwegii. Polska edycja będzie składała się z ośmiu odcinków. Producentem kreatywnym z ramienia TVN Grupa Discovery jest Marta Więch, producentem wykonawczym Jan Kępiński i Jake Vision.