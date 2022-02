Liga Europy: Hit Barcelona - Napoli z Piotrem Zielińskim w Viaplay

Łukasz Szewczyk

• Mecz FC Barcelona - SSC Napoli to największy hit spośród czwartkowych meczów barażowych o awans do 1/8 finału Ligi Europy UEFA.

• Napoli to niedawny rywal Legii Warszawa, która odpadła z Ligi Europy po fazie grupowej. Zawodnikiem włoskiej drużyny jest reprezentant Polski - Piotr Zieliński

• Rozgrywki Ligi Europy UEFA, a także Ligi Konferencji UEFA można oglądać na żywo na platformie Viaplay

Napoli SSC to aktualnie trzecia drużyna tabeli włoskiej Serie A, z zaledwie dwoma punktami straty do prowadzącego AC Milan. FC Barcelona jest czwarta w hiszpańskiej Primera Division, z czterema punktami za podium. Napoli o awans do 1/8 Ligi Europy UEFA gra po zajęciu drugiego miejsca w grupie C. Grupowym rywalem Włochów była m.in. Legia Warszawa, która zajmując ostatnie miejsce odpadła z europejskiej rywalizacji. FC Barcelona była trzecia w grupie E Ligi Mistrzów i o punkt przegrała awans do kolejnej fazy tych rozgrywek z Benfiką Lizbona. Mecz FC Barcelona - SSC Napoli można oglądać na żywo w czwartek o 18.45 na Viaplay.plW Lidze Europy UEFA, o awans do 1/8 walczą drużyny, które były drugie w fazie grupowej tych rozgrywek (jako rozstawione, rewanż na własnym stadionie) i ekipy z trzecich miejsc po fazie grupowej Ligi Mistrzów. Na wygranych tej fazy, wprowadzonej w europejskich pucharach od obecnego sezonu i rozgrywanej w formie dwumeczu, czekają już zwycięzcy fazy grupowej Ligi Europy. Mecze barażowe o 1/8 odbędą się 17 i 24 lutego, a spotkania 1/8 finału - 10 i 17 marca.FC Barcelona w Lidze Europy (i jej poprzedniku: Pucharze UEFA) zagra po raz pierwszy od... osiemnastu lat. We wspomnianych rozgrywkach UEFA, Duma Katalonii przegrała zaledwie trzy z dwudziestu siedmiu domowych meczów przeciwko włoskim rywalom. Z kolei w sezonie 2019/2020 Barcelona mierzyła się z Napoli w 1/8 Ligi Mistrzów. Wtedy to Katalończycy byli lepsi (1:1 na wyjeździe i 3:1 w rewanżu u siebie). Teraz w pokonaniu czołowej siły Premiera Division ma pomóc Napoli m.in. reprezentant Polski Piotr Zieliński.W innych ciekawych meczach Ligi Europy, w czwartek o 18.45 Borussia Dortmund zagra ze szkockim Rangers FC, a o 21.00 FC Porto zmierzy się z Lazio Rzym. O 1/8 walczy też mająca najwięcej triumfów w Lidze Europy i Pucharze UEFA Sevilla FC. Triumfowała w nich sześciokrotnie. Na drodze Hiszpanów do awansu staje chorwackie Dinamo Zagrzeb. Sevilla w siedmiu z ośmiu ostatnich domowych meczów Ligi Europy nie straciła bramki. Mecz w czwartek o 21.00 można oglądać na Viaplay.plNajbliższe transmisje Ligi Europy na żywo na platformie Viaplay:Czwartek (17 lutego):• 18:45komentują Rafał Wolski i Marcin Borzęcki• 18:45komentują Piotr Domagała i Radosław Gilewicz• 18:45transmisja z dźwiękami ze stadionu• 18:45komentują Szymon Ratajczak i Dominik Piechota• 21:00komentują Kamil Kania i Dominik Piechota• 21:00komentują Mateusz Juza i Aleksander Bernard• 21:00komentują Dawid Król i Radosław Gilewicz• 21:00komentują Mariusz Hawryszczuk i Michał Borkowski