Nowy sezon "Hotel Paradise" w TVN7. Odświeżona formuła z gorącej Panamy

• Wiosną Hotel Paradise powróci z piątym sezonem, który zrealizowany będzie w najbardziej luksusowym hotelu spośród wszystkich dotychczasowych edycji.

• Tym razem żądni miłości i wielkiej przygody uczestnicy, przeżyją przygodę życia w egzotycznej Panamie.

W tej edycji, jak zapowiadają twórcy, na widzów czeka nas wiele zauroczeń, flirtów i uczuciowych rozgrywek. Uczestnicy przyjechali do Hotelu Paradise po prawdziwą miłość i mają nadzieję zakochać się tu na całe życie. Romantyczne randki w egzotycznej scenerii i wspólna zabawa do białego rana - to wszystko wzbogacone o ironiczne i dowcipne komentarze Pana Lektora.W nowym sezonie na widzów i uczestników czeka odświeżona formuła oraz kilka niespodzianek. Poza znanymi stałymi elementami programu, takimi jak Pandora, Rajska wyrocznia czy Rajskie rozdanie, w tej edycji pojawi się nowy - "Szansa od raju". Uczestnikom dochodzącym do programu, trudniej zintegrować się z grupą i w krótkim czasie stworzyć pary. Dziewięcioro pierwszych uczestników ma łatwiejsze zadanie. Dlatego też każdy nowy mieszkaniec i mieszkanka, wchodzący po nich, otrzyma "Szansę od raju". Spośród postawionych przed nimi trzech szkatułek, będą mogli wybrać jedną, której zawartość pomoże im pozostać w Panamie. Gdy do programu wejdą jednocześnie dwie osoby lub więcej, będą musiały zawalczyć o prawa do szkatułki. Co kryje się w każdej z rajskich skrzynek? W jednej z nich jest immunitet, czyli niespodzianka o najwyższej wartości. W drugiej przywilej, który za każdym razem przybierze inną formę. W trzeciej mogą trafić na pustą kopertę, oznaczającą, że uczestnik zdany jest wyłącznie na siebie w Hotelu Paradise. Wyniki tego losowania nowy mieszkaniec pozna dopiero przed samym Rajskim Rozdaniem.Dodatkowo, produkcja zaplanowała sentymentalne podróże do rajskiej przeszłości każdego z mieszkańców, który opuści Hotel Paradise. "Przesłanie z Raju" będzie dostępne wyłącznie na platformie Player.pl. Uczestnik, żegnający się z programem, otrzyma kopertę z ważnymi słowami od mieszkańców, którzy mieli wpływ na jego pobyt w Hotelu Paradise. Następnego dnia, gdy opadną emocje, zostanie zaproszony na rozmowę z Klaudią El Dursi. Poznamy wtedy zawartość koperty. A będą w niej osobiste przesłania, napisane przez przyjaciół lub rywali z programu. Dowiemy się także, które wydarzenia z pobytu w Hotelu Paradise, na długo zapadną uczestnikom w pamięci i będą wzbudzać w nich niegasnące emocje jeszcze długo po opuszczeniu raju.