Nowy serial dokumentalny Viaplay o życiu w zamknięciu i trudnym powrocie do rzeczywistości (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Nowy dokument Viaplay to opowieść o Nataschy Kampusch, porwanej jako dziecko i przez osiem i pół roku więzionej przez swojego oprawcę.

• Produkcja podejmuje także temat reakcji społeczeństwa, która spotkała ją po odzyskaniu wolności i próbuje odpowiedzieć na pytanie, dlaczego po traumatycznych przejściach, była ona tak okrutna.

Wiele osób wciąż pamięta dramatyczną historię austriackiej dziewczynki Nataschy Kampusch, która w 1998 roku została porwana w drodze do szkoły. Przez kolejnych 3096 dni jej koszmar toczył się na pięciu metrach kwadratowych ciemnej piwnicy, w której była więziona. W 2006 roku Natascha Kampusch zdołała uwolnić się z rąk swojego oprawcy, w wyniku czego ten odebrał sobie życie.W produkcji Viaplay Originals 'Natascha Kampusch - Całe życie w więzieniu', główna bohaterka opowiada o swoim życiowym dramacie. Pomimo tego, że udało jej się wydostać z niewoli, rzadko czuje się naprawdę wolna.- mówi Natascha Kampusch.Serial składa się z trzech odcinków, które oprócz historii porwania Nataschy Kampusch pokazują, jak wyglądał czas po jej powrocie do rzeczywistości, gdy musiała radzić sobie z reakcją mediów i opinii publicznej, jednocześnie walcząc o swoją tożsamość. Przez ostatnich piętnaście lat doświadczyła ogromnego gniewu i była obarczana winą za swoją tragedię - nie tylko przez społeczeństwo austriackie, ale również resztę świata. Fakt, że zdecydowała się na współpracę z Viaplay i Heartland TV w celu zwrócenia uwagi na ten ważny problem, jest dla NENT Group niezwykle znaczący.- mówi Filippa Wallestam, EVP i Chief Content Officer w NENT Group.Premiera serialu dokumentalnego 'Natascha Kampusch - Całe życie w więzieniu' odbędzie się 24 lutego na platformie streamingowej Viaplay. Serial został wyprodukowany przez Heartland TV. Szefem produkcji jest Jonas Ask Hamed, producentem wykonawczym Wenche Hougaas Jensen, producentką serialu jest Anna Maria Kristensen, a dyrektorem produkcji Nicole Nielsen Horanyi. Producentem wykonawczym ze strony NENT Group jest Trine Kongegaard.