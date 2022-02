Szpiedzy, superbohaterowie i wściekłe ptaki w marcu w AXN

Łukasz Szewczyk

• Nastoletni szpieg z bestsellerowych książek Anthony'ego Horowitza orazwściekłe ptaki uwielbiane przez miliardy graczy na całym świecie

• Nastoletni Spider-Man na ulicach Nowego Jorku, człowiek pająk w obronie europejskich miast przed nowym wrogiem oraz najmroczniejszy superbohater z uniwersum Marvela.

Alex Rider to historia londyńskiego nastolatka od dzieciństwa nieświadomie szkolonego do bycia częścią niebezpiecznego świata szpiegostwa. Po śmierci wuja, z Alexem kontaktuje się Alan Blunt, szef tajnej odnogi MI6 znanej jako Departament. Mężczyzna wyjawia, że chłopak od dzieciństwa nieświadomie brał udział w szkoleniu przygotowującym go do pracy w zawodzie szpiega. Pod naciskiem wywiadu Alex zgadza się zbadać okoliczności śmierci wuja oraz jej związek z zabójstwem dwóch sławnych miliarderów. Niechętnie wciela się w nową rolę i zaczyna udawać ucznia odległej szkoły z internatem o nazwie Point Blanc. W szkole, położonej wysoko nad granicą wiecznego śniegu we francuskich Alpach, dzieci bogaczy, które sprawiają problemy wychowawcze, mają rzekomo wracać na właściwą drogę. W 2. sezonie serialu po zniszczeniu słynnej szkoły dla szpiegów, Alex Rider chce zostawić przeszłość za sobą i zacząć życie na nowo. Jednak atak na rodzinę przyjaciół zmusza Alexa do powrotu.Kolejne odcinki w każdy poniedziałek o 21:05 w AXN.opowiada historię skomplikowanej relacji nielotów Angry Birds oraz sprytnych Zielonych Świnek znanych z popularnych gier. Kiedy wyspy zamieszkane przez Angry Birds i Świnki znajdą się w niebezpieczeństwie, a nowy wróg da o sobie znać, Red, Chuck i Bomba rekrutują Silver (siostrę Chucka) oraz łączą siły z Leonardem i jego drużyną. W ten sposób powstaje super team, który ma ocalić ich domy. Premiera filmu w sobotę 26 marca o godz. 15:45 w AXN.Film animowanyopowiada historię Milesa Moralesa. Nastolatek z Brooklynu odkrywa w sobie moce podobne do tych, jakimi posługuje się Spider-Man. Miles zostaje super bohaterem nazywanym często Ultimate Spider-Man, który działa w uniwersum zwanym Ziemia-1610. Jest nadzwyczajnie silny, potrafi wdrapywać się po ścianach, ma pajęczy zmysł i umiejętność paraliżowania wroga. Emisja filmu w sobotę 19 marca o godz. 17:35 w AXN.W filmiePeter Parker (Tom Holland) powraca jako Spider-Man. Super bohater z sąsiedztwa wyrusza ze szkołą na europejskie wakacje. Jednak plan porzucenia obowiązków Spider-Mana na kilka tygodni nie udaje się, kiedy Peter decyduje się pomóc Nickowi Fury'emu (Samuel L. Jackson) odkryć sekret tajemniczych ataków w europejskich miastach. Emisja filmu w sobotę 19 marca o godz. 20:00 w AXN.Filmopowiada historię najbardziej złożonej postaci z uniwersum Marvela, dziennikarza Eddiego Brocka (Tom Hardy), który latami próbował zdemaskować niecne działania firmy prowadzonej przez naukowca Carltona Drake'a (Riz Ahmed). Stało się to jego obsesją i zniszczyło karierę, życie i związek z Anne (Michelle Williams). Załamany Brock staje się niespodziewanie nosicielem obcego symbionta, za sprawą którego otrzymuje super moce. Nieprzewidywalny, mroczny i agresywny Venom przeraża Brocka, ale też inspiruje i kusi nowymi możliwościami. Obaj toczą walkę starając się przejąć kontrolę nad sobą nawzajem. Emisja filmu w sobotę 19 marca o godz. 20:40 w AXN.