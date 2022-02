Powraca "99 - Gra o wszystko". Emisja od marca na antenie TTV

Łukasz Szewczyk

• Po urodzinowej edycji, telewizja TTV rozpoczyna emisję "99 - Gra o wszystko" z nieco większym gronie.

• 99 uczestników, tyle samo konkurencji i jeden cel - rywalizujący w tym programie za wszelką cenę nie chcą być ostatni.

W każdym odcinku "99 - Gra o wszystko" zawodnicy będą mieli do pokonania kolejne konkurencje, w których będzie liczył się spryt, werwa, otwarta głowa i odrobina szczęścia. Wszyscy mają takie same szanse, jednak ci, którzy najgorzej poradzą sobie z kolejnymi zadaniami, odpadają z programu. Do finałowego, 12. odcinka, dotrze ośmiu najlepszych zawodników, którzy powalczą o główną nagrodę - 50 000 PLN. Jak pod wpływem emocji i stresu poradzą sobie z pozornie prostymi zadaniami?Cykl będzie dostępny także w Player.pl. Seria liczy dwanaście odcinków.Program "99 to beat", który od początku zdobył uznanie widzów, po raz pierwszy został wyemitowany w Belgii. Do tej pory prawa do formatu zostały również sprzedane w USA, Niemczech, Holandii i Szwecji. W Polsce, pierwszy sezon "99 - Gra o wszystko" osiągnął rekordową oglądalność i był najlepiej oglądalnym programem w historii stacji. Cykl śledziło średnio 945 tys. widzów, największą popularnością cieszył się finałowy odcinek pierwszego sezonu programu - przyciągnął on uwagę 1,12 mln osób.