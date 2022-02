Wszystkie sezony serialu "Dexter" od marca w Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• 7 lat emisji, 8 sezonów, 96 odcinków i miliony fanów na cały świecie.

• Od marca kultowy serial o ulubionym seryjnym mordercy Ameryki dostępny będzie w serwisie Canal+ Online

Showtime Networks Inc. All rights reserved.

"Dexter" to hitowy serial wyprodukowany przez Showtime na motywach powieści Jeffa Lindsaya. Opowiada o podwójnym życiu Dextera Morgana - w tej roli Michael C. Hall - który za dnia pracuje jako analityk śladów krwi w wydziale policji w Miami, nocą na własną rękę ściga morderców, którzy wymknęli się wymiarowi sprawiedliwości.Widzów produkcji przyciągała zarówno charyzma głównego bohatera (a raczej jego ujmujący dystans i wycofanie), jaki i ciekawe historie, wielowątkowa fabuła czy nieoczekiwane zwroty akcji. Emocji doświadczali zarówno ci, którzy kibicowali Morganowi jak i ci fani, którzy oczekiwali, aż wreszcie powinie mu się noga.Wszystko to sprawiło, że historia bezwzględnego mordercy z własnym kodeksem moralnym, który mimo swojej "przypadłości" prowadził dość zwyczajne życie rodzinno-towarzyskie, stała się prawdziwym fenomenem. Losy psychopaty z Florydy śledziły miliony widzów na całym świecie sprawiając, że "Dexter" do dziś może chwalić się jednym z największych fandomów. Produkcja cieszyła się także uznaniem krytyków zdobywając 23 nagrody branżowe (w tym 2 Złote Globy i 4 statuetki Emmy) i ponad 100 nominacji.Osiem sezonów kultowego "Dextera" już od marca można będzie oglądać w serwisie Canal+ Online. Także w marcu premiera nowej serii "Dexter: New Blood"