Show "Mask Singer" od marca w TVN. W jury Kamińska, Trzepiecińska, Wojewódzki i Ruciński

Łukasz Szewczyk

• W marcu widzowie TVN będą mogli stać się detektywami i rozpocząć wspaniałą zabawę w zgadywanie, kto kryje się pod oszałamiającymi kostiumami

• Czy olśniewająca Ważka jest lubianą wokalistką, a zabawna Ośmiornica popularnym politykiem?

• A może subtelna Róża to uznana aktorka?

"Mask Singer" to muzyczne widowisko z niezwykłymi kostiumami, hitami polskich i światowych list przebojów, ale przede wszystkim zabawa w szukanie odpowiedzi na pytanie - kto kryje się pod maską? W show zaśpiewają ludzie znani z pierwszych stron gazet - aktorzy, muzycy, celebryci, sportowcy, dziennikarze czy politycy. Ich tożsamość będzie jednak ukryta pod przebraniami. Na scenie zobaczymy zwierzęta, ptaki, rośliny, a nawet... potrawy.Program poprowadzi. Na scenie zaśpiewa dwunastu uczestników. Każdy z nich otrzyma imponujący kostium, wykonany z największą dbałością o detal. Muzyczne występy będą oglądać widzowie, publiczność w studio i czterech "detektywów". W tej roli zobaczymy. Detektywi poprowadzą śledztwo, będą zadawać uczestnikom pytania, typować, kto ich zdaniem kryje się pod maską. Postarają się też rozszyfrować tropy, pojawiające się w filmach, przed występami gwiazd. W każdym odcinku publiczność i "detektywi" zagłosują na najlepszy występ. Punktem kulminacyjnym będzie zdjęcie maski przez postać z najmniejszą liczbą głosów. To wtedy, po tygodniach spekulacji i domysłów, widzowie wreszcie dowiedzą się kto się pod nią kryje. Zwycięzcą programu zostanie uczestnik, którego personalia najdłużej pozostaną tajemnicą. Nagrodą jest statuetka Złotej Maski.oraz w Playerze."Mask Singer" to program rozrywkowy, oparty na południowokoreańskim formacie "King of Mask Singer". Polską wersję na zlecenie TVN Grupa Discovery produkuje FremantleMedia Polska.