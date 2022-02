Piąta edycja "The Voice Kids" w TVP2. Powstał specjalny singiel "Lecę" (wideo)

Łukasz Szewczyk

Z każdą kolejną edycją, dzięki uczestnikom "The Voice Kids", polska scena muzyczna nabiera młodzieńczych rumieńców. W najnowszej edycji programu, który widzowie będą mogli oglądać od 26 lutego w każdą sobotę w telewizyjnej Dwójce, zobaczymy nieodkryte jeszcze muzyczne perełki w wieku 8-14 lat.Podczas pierwszego etapu - Przesłuchań w Ciemno, na scenie wystąpi ponad 70 charyzmatycznych wykonawców, którzy mimo młodego wieku potrafią skraść serca i porwać tłumy. Do Bitew przejdzie 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera. Sześcioro uczestników z każdego teamu zaśpiewa ponownie w Sing Off, a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału, gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" i 50 tysięcy złotych.Najnowsza edycja będzie wyjątkowa nie tylko pod względem głosów, które usłyszmy. Trenerzy nie ukrywają, że piąta odsłona "The Voice Kids" jest dla nich najważniejszym egzaminem, w którym każdy chce otrzymać najwyższą notę.- mówi Dawid Kwiatkowski, który w trzeciej edycji doprowadził na szczyt Marcina Maciejczaka. -- ocenia Cleo, której podopieczna AniKa Dąbrowska wygrała drugą odsłonę programu. -- ogłasza Tomson, który wspólnie z Baronem doprowadzili do zwycięstwa Sarę James, uczestniczkę czwartej edycji "The Voice Kids".I to właśnie troje wspomnianych zwycięzców "The Voice Kids" oficjalnie otworzy piątą odsłonę popularnego show śpiewając singiel "Lecę" powstały specjalnie na tę okazję. W pierwszym odcinku nie zabraknie również zwyciężczyni pierwszej edycji - Roksany Węgiel, która wykona swój przebój "Korona".W roli prowadzących "The Voice Kids" zobaczymy Idę Nowakowska oraz Tomasza Kammela.Premiera piątej edycji "The Voice Kids" już od 26 lutego o godzinie 20:00 w TVP2.