Sportowa kolekcja "Dokumenty olimpijskie" w Playerze

Łukasz Szewczyk

• Zimowe tygodnie upływają użytkownikom player.pl pod znakiem tegorocznych Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie

• W serwisie zadebiutowała kolekcja filmów dokumentalnych poświęcona zimowym dyscyplinom oraz tym, którzy przeszli do olimpijskiej historii.

Mijające tygodnie to gratka dla fanów sportowych emocji, które od 4 lutego już sięgają zenitu za sprawą Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Platforma Player.pl przygotowała specjalną kolekcję olimpijską - to kilkanaście tytułów o największych sportowcach i wydarzeniach, które na zawsze zapisały się w mistrzowskiej historii.to miniserial dokumentalny osadzony w Ice Academy w Montrealu. W każdym z sześciu odcinków twórcy przybliżą sylwetki par biorących udział w zawodach tańca na lodzie. To najlepsi z najlepszych. Użytkownicy dowiedzą się, jak wygląda ich sportowa codzienność, w tym treningi pod okiem wymagających trenerów. Podjęte wyrzeczenia i wyzwania mają za zadanie zbliżyć ich do wyznaczonego celu - medalu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie.to seria sześciu niezwykłych spotkań ze sportowcami, którzy musieli pokonać przeszkody finansowe, kulturowe, a także osobiste, żeby spełnić marzenia o udziale w Igrzyskach Olimpijskich w 2018 r. To opowieść Sojun Shin - pierwszej zawodowej hokeistki z Korei Południowej, drużyny bobslejowej kobiet z Jamajki, Shivy Keshavana - Indiańskiego Olimpijczyka w Saneczkarstwie, Juliana Yee - łyżwiarza figurowego z Malezji, Forough Abbasi - narciarki alpejskiej z Iranu oraz Victora Santosa - biegacza narciarskiego z Brazylii. Jak długą drogę musieli przejść? Jaka była ich cena sukcesu?Z kolei czteroodcinkowa produkcjazagląda za kulisy corocznego obozu sportowego w miejscowości Ushuaia w Argentynie, gdzie najlepsi narciarze, pod czujnym okiem trenerów, budują olimpijską formę. Wśród śmiałków m.in. Włoch Roberto Nani i Kanadyjczyk Marie-Michelle Gagnon.Jak długą drogę trzeba przejść, żeby znaleźć się na szczycie?to sylwetki trzech wspaniałych Olimpijczyków, którzy, choć często wcześniej niedoceniani, pokonali wszelkie przeszkody i przekroczyli ustalone w sporcie granice. To historie, które na długo zapadają w pamięć, poruszają, ale przede wszystkim dodają wiary w siebie i swoje możliwości.Zimowe Igrzyska Olimpijskie to imprezy sportowe, które zwykle pełne są zdarzeń przechodzących do historii lub zapadających w pamięć kibiców. Przyjrzyjmy się jeszcze raz wyczynom wspaniałych sportowców oraz nim samym. Player przygotował dwa sezony minserialu, który przypomni historię "niezapomnianych". A wśród nich austriacki narciarz Hermann Maier, który podczas Igrzysk Olimpijskich w 1998 r. po straszliwym upadku wstał... i zdobył dwa złote medale."ZJAZD DO HISTORII"to zakulisowa opowieść o niezapomnianych, a także wcześniej nieznanych chwilach z narciarstwa alpejskiego podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Wśród nich między innymi epicki pojedynek pomiędzy dwoma najlepszymi przyjaciółmi.Z koleito inspirująca historia nie tylko o drodze na szczyt, ale przede wszystkim do odnalezienia, poznania i zaakceptowania siebie. Dokument przedstawia sylwetki pięciu transpłciowych atletów, którzy przebyli długą podróż i dotarli do miejsca, w którym sport pomógł im odnaleźć swoją prawdziwą tożsamość.to historia sportsmenek, które zadziwiły świat! Pięć skromnych kobiet ze Szkocji, mimo braku dofinansowania, zjednoczyło siły, podbiło serca kibiców i zdobyło sławę podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Salt Lake City w 2002 roku.Z ofercie także wyjątkowy sezonw pełni poświęcony najważniejszym wydarzeniom Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. To retrospektywny przegląd najciekawszych osiągnięć wybitnych sportowców podczas wspomnianych IO. Które momenty przeszły do historii, a o których wolelibyśmy zapomnieć?to historia kobiety, która na zawsze odmieniła narciarstwo alpejskie! Picabo Street jako pierwsza amerykańska zawodniczka dotarła tam, gdzie żadna jej koleżanka wcześniej - na olimpijskie podium. Tym samym przerwała dominację sportsmenek z Europy w kategorii narciarstwo alpejskie.to sylwetka multimedalisty w skoku w dal, Grega Rutherforda. Po zakończeniu lekkoatletycznej kariery Brytyjczyk postanowił spróbować swoich sił w nowym wyzwaniu - bobslejach! Greg postawił przed sobą ambitne zadanie, zdobycie medalu zarówno na letnich jak i zimowych igrzyskach olimpijskich - jako pierwszy Europejczyk w historii!Seriaprzedstawia historie 10 sportowców, którzy dzięki uporowi i determinacji zrealizowali swoje marzenia z dzieciństwa o karierze zawodniczej! A występ na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie był dla nich zwieńczeniem sportowych aspiracji!Kilkanaście nowych tytułów dostępnych w Eurosport w Playerze