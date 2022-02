Liga Konferencji Europy w Viaplay: Olympique Marsylia z Milikiem gra o 1/8 finału

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (17 lutego) reprezentant Polski Arkadiusz Milik w barwach Olympique Marsylia powalczy w barażach o 1/8 finału Ligi Konferencji Europy UEFA z azerskim Karabachem Agdam.

• W dwumeczach barażowych można oglądać też m.in. pogromców Legii Warszawa, czyli angielskie Leicester City

Arkadiusz Milik i Olympique Marsylia w czwartek o 21.00 pierwszy mecz z azerskim Karabachem Agdam grają na własnym stadionie. Obie drużyny w swoich grupach w europejskich pucharach przegrały tylko po razie.Leicester City, którzy w grupie C Ligi Europy o dwa punkty wyprzedzili Legię Warszawa, o awans do 1/8 finału Ligi Konferencji UEFA - po zajęciu trzeciego miejsca w fazie grupowej Ligi Europy - mierzą się z duńskim Randers FC. Duńczycy wygrali zaledwie jeden z ośmiu ostatnich wyjazdowych meczów w europejskich pucharach, z Sant Julią z Andory, w sezonie 2015/16. Z zespołami z Anglii Randers jeszcze nigdy nie grali. Początek spotkania w czwartek o 21.00, transmisja na Viaplay.plCiekawie zapowiada się czwartkowa (21.00) rywalizacja faworyzowanego Celtiku Glasgow z norweskim FK Bodo/Glimt. Mistrz Norwegii w grupie C Ligi Konferencji znalazł się na drugim miejscu, zaledwie o punkt za AS Roma. W październiku Norwegowie sensacyjnie rozgromili u siebie Włochów aż 6:1, a ich seria bez porażki we wszystkich rozgrywkach trwa już osiemnaście meczów.Warto też zwrócić uwagę na starcia turecko-czeskie Fenerbahce Stambuł - Slavia Praga (czwartek 18.45 w Viaplay) i czesko-serbskie Sparta Praga - Partizan Belgrad (czwartek 21.00 na Viaplay.pl). Zwycięzcy dwumeczów drużyn z trzecich miejsc po fazie grupowej Ligi Europy i z drugich miejsc w grupach poprzedniej fazy Ligi Konferencji, awansują do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy UEFA. To pierwsza w historii edycja tego formatu rozgrywek. Triumfator otrzyma pięć milionów euro.Najbliższe transmisje Ligi Konferencji Europy na żywo na platformie Viaplay:Czwartek (17 lutego):• 18:45transmisja z dźwiękami ze stadionu• 18:45transmisja z dźwiękami ze stadionu• 18:45komentują Dawid Szymczak i Filip Cieśliński• 18:45transmisja z dźwiękami ze stadionu• 21:00transmisja z dźwiękami ze stadionu• 21:00transmisja z dźwiękami ze stadionu• 21:00komentują Marcin Pawłowski i Mateusz Skwierawski• 21:00transmisja z dźwiękami ze stadionu