ViacomCBS zmienia nazwę na Paramount. Nowe cele platformy Paramount+

Łukasz Szewczyk

• Międzynarodowa firma medialna ViacomCBS ogłosiła, że z dniem 16 lutego zmienia nazwę na Paramount Global.

• Koncern zapowiada również nowe cele związane z platformą streamingową Paramount+.

W środę (16 lutego 2022 roku) firma z branży mediów i rozrywki ViacomCBS zmieniła nazwę na Paramount Global (w skrócie Paramount). W jej portfolio znajdują się m.in. CBS, Showtime Networks, Paramount Pictures, Nickelodeon, MTV, Comedy Central, BET, Paramount+, Pluto TV oraz Simon & Schuster, co stanowi jedną z największych bibliotek tytułów telewizyjnych i filmowych w branży."Paramount to idea: obietnica bycia najlepszym" - powiedziała Shari Redstone, niewykonawcza przewodnicząca rady dyrektorów. "Obietnica ta zawsze była w centrum naszych aspiracji jako zarządcy ponad stuletniego dorobku filmowego oraz firm i marek, które definiowały i redefiniowały rozrywkę dla kolejnych pokoleń" - dodała Redstone.- skomentował Bob Bakish, prezes i dyrektor generalny.Oprócz zmiany nazwy, firma przedstawiła plany przyspieszenia międzynarodowego rozwoju Paramount+, prezentując nowe treści, rozszerzając ofertę produktów i kontynuując ekspansję na wszystkich kontynentach. Dzięki Paramount+ i SkyShowtime, firma będzie miała usługi streamingowe dostępne na ponad 60 rynkach w Wielkiej Brytanii, Ameryce Łacińskiej, Kanadzie, Australii, Korei Południowej, na Karaibach i wszystkich głównych rynkach w Europie do końca tego roku. W 2023 roku firma zwróci się w stronę Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu, wykorzystując silne tempo rozwoju Paramount+, aby zwiększyć swoją obecność w każdym regionie świata. Co więcej, w 2022 roku Paramount+ stworzy 50 nowych oryginalnych scenariuszy. Spółka zamierza dotrzeć do 100 mln subskrybentów transmisji strumieniowych do 2024 r.