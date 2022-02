Koncert "Tu bije serce Europy!" w TVP2. Widzowie i jury wybiorą reprezntanta na Eurowizję 2022.

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (19 lutego) odbędzie się koncert "Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!", podczas którego zostanie wybrany reprezentant Polski na Konkurs Piosenki Eurowizji Turyn 2022.

• O bilet do Turynu powalczy dziesiątka finalistów

• Transmisja w TVP2

Multimedialne widowisko, nawiązujące do najważniejszych momentów w historii Eurowizji - tak zapowiada się finałowy koncert zamykający krajowe eliminacje do najpopularniejszego konkursu piosenki w Europie. W realizację show zaangażowane zostaną równolegle dwa studia Telewizji Polskiej, a dzięki materiałom pochodzącym z archiwów TVP i Europejskiej Unii Nadawców (EBU), widzowie będą mieli okazję raz jeszcze doświadczyć emocji, jakie towarzyszyły najważniejszym występom w historii konkursu.W koncercie wezmą udział zagraniczne gwiazdy - duet Ell&Nikki z przebojem "Running Scared", który przyniósł Azerbejdżanowi zwycięstwo w konkursie Eurowizji 2011. Nie zabraknie także mocnej reprezentacji Polski - najpopularniejsze eurowizyjne hity wykonają: Justyna Steczkowska, Viki Gabor, Kasia Moś, Sara James, Rafał Brzozowski i Blue Café.O zwycięstwo i przepustkę do Turynu powalczą:(z piosenką "Dokąd?"),(z piosenką "Paranoia"), Emilia Dębska, czyli(z piosenką "All I need"),(z piosenką "Czysta woda"),Chica (z piosenką "Move"),(z piosenką "River"),(z piosenką "Drogowskazy"),(z piosenką "Lovesick"),(z piosenką "Why does it hurt"), oraz zespół(z piosenką "Głośniej niż decybele"). O tym, kto poleci do Włoch, zdecydują zsumowane głosy telewidzów i jurorów.Koncert poprowadzą: Małgorzata Tomaszewska, Ida Nowakowska oraz Rafał Brzozowski, a na backstagu zobaczymy: Aleksandra Sikorę i Marka Sierockiego, dziennikarzy, przed którymi Eurowizja nie ma tajemnic.Finalistów wspierać będzie Martin Österdahl producent wykonawczy Konkursu Piosenki Eurowizji Europejskiej Unii Nadawców.