"Sekretne życie kotów" powraca do TVP1

Łukasz Szewczyk

• W lutym telewizyjna Jedynka rozpocznie emisję premierowych odcinków drugiego sezonu rozrywkowego programu "Sekretne życie kotów".

W drugim sezonie poznamy nowe koty i rodziny, z którymi zamieszkują. Wszystko to dzięki zespołowi ekspertów, którzy przez pół roku śledzili zachowania ponad 100 zwierzaków, analizując ich zwyczaje w lokalnym środowisku. Efekt tych "obserwacji", który zostanie w programie zaprezentowany ich opiekunom, czasem będzie zaskakujący, a czasem rozśmieszający do łez."Sekretne życie kotów" to program również o ludziach. Historie drugoplanowych bohaterów, czyli ich opiekunów także potrafią zaskakiwać. W pierwszym odcinku drugiego sezonu poznamy Annę, która jest dyrektorką ds. sprzedaży IT w dużej warszawskiej korporacji. Pomimo prężnie rozwijającej się kariery, kobieta zdecydowała się przenieść z miasta na farmę, którą zbudowała własnymi rękami. Na farmie oprócz trzech kotów, mieszkają z nią trzy psy. Jak wygląda życie takiej gromadki i czy koty Anny lubią nocne wyprawy poza posiadłość?Program prowadzą lekarze weterynarii - Łukasz Gliszczyński i Jagna Kudła, która jest również behawiorystką. Dzięki swojej praktyce zawodowej pomagają właścicielom zrozumieć ich pupili i polepszyć wzajemne relacje.Program produkowany jest na podstawie formatu BBC "Cats Uncovered", a za jego reżyserię odpowiada Alicja Chmielewska.