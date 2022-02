Roczne subskrypcje TVN24 GO wspierają budowę Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Łukasz Szewczyk

• Od 17 lutego 20 proc. wpłaty z każdej nowej rocznej subskrypcji TVN24 GO trafia na wsparcie psychiatrii dzieci i młodzieży.

• W serwisie pojawił się także nowy cykl poświęcony tej tematyce, "Depresja systemu".

Eksperci alarmują, że polski system opieki psychiatrycznej nad najmłodszymi kuleje - nie ma doraźnej pomocy psychologicznej blisko zamieszkania, na wsparcie mogą liczyć tylko najciężej chorzy. I to zazwyczaj dopiero wówczas, gdy zaistnieje realna obawa o życie dziecka. Szpitalne oddziały zamknięte są przepełnione i niedoinwestowane. Brakuje personelu - często jeden lekarz musi się opiekować kilkudziesięcioma pacjentami na raz.Tymczasem potrzebujących pomocy przybywa co roku. Według policyjnych statystyk, w 2021 w Polsce dzieci i nastolatki podjęły 1496 prób samobójczych - to aż o ponad 650 przypadków więcej niż rok wcześniej i aż cztery razy więcej niż w 2013 roku.TVN24 GO wesprze budowę pierwszego w Polsce Centrum Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przekazując 20% wpłat z nowych rocznych subskrypcji do Fundacji TVN. W placówce znajdzie się oddział pobytu stałego dla 32 pacjentów, a także poradnia psychiatryczna. Fundacja TVN przeznaczy na ten cel 26 milionów złotych.W TVN24 GO powstał także specjalny cykl "Depresja Systemu". To całościowe spojrzenie na system psychiatrii dziecięcej w Polsce - jego problemy i stojące przed nim wyzwania. Dziennikarka programu "Polska i Świat" TVN24 Anna Wilczyńska rozmawia z lekarzami, ekspertami oraz nastolatkami i dziećmi, które mają za sobą doświadczenia kryzysu psychicznego. To opowieść o ich codziennych zmaganiach z systemem, który w wielu przypadkach nie działa albo działa za późno. Kolejne odcinki cyklu będą publikowane w TVN24 GO co czwartek.TVN24 GO to pierwsza polska newsowa platforma wideo, która umożliwia dostęp do TVN24 i TVN24 BiS na żywo oraz do siedmiu dni wstecz. To także możliwość oglądania dodatkowych, niedostępnych w kanałach telewizyjnych transmisji live. W serwisie można oglądać także pełne - w tym historyczne - odcinki programów informacyjnych i publicystycznych TVN24, a także programy dostępne tylko na platformie, m.in. "Monika Olejnik. Otwarcie", "Bez kitu" Radomira Wita, reporterski serial "7 żyć" czy "Podcast o zagranicy". W ofercie TVN24 GO dostępna jest także bogata biblioteka filmów dokumentalnych.