Drugi sezon serialu "Szpital New Amsterdam" od marca w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• "Szpital New Amsterdam" podbił serca widzów w Polsce i na świecie.

• Telewizja Stopklatka zapowiada emisję drugiego sezonu serialu, który przedstawia osy charyzmatycznego lekarza, Maxa Goodwina, i jego zespołu

Nowy sezon to nowe wyzwania czekające na bohaterów serialu. Ambitny dyrektor, Max Goodwin (Ryan Eggold), i jego nieprzeciętny zespół lekarzy nieugięcie niosą pomoc pacjentom. Misja ratowania życia jest jednak ukazana inaczej niż w pierwszym sezonie. Twórcy serialu przedstawiają ją tym razem we wszystkich barwach, w jej słońcach, gdy udaje się pomóc chorej osobie, ale i w cieniach, gdy pomoc okazuje się niemożliwa. Drugi sezon przyniesie także zmiany w obsadzie i w życiu prywatnym Goodwina. Lekarz wreszcie otworzy swoje serce i zacznie żyć nie tylko pracą.Najbliższymi współpracownikami oddanego dyrektora medycznego pozostaną onkolog dr Helen Sharpe (Freema Agyeman), ordynator oddziału urazowego dr Lauren Bloom (Janet Montgomery), kardiochirurg dr Floyd Reynolds (Jocko Sims), neurolog dr Vijay Kapoor (Anupam Kher) i psychiatra dr Iggy Frome (Tyler Labine), którego w nowym sezonie widzowie poznają nieco bliżej.Drugi sezon "Szpitala New Amsterdam" rozpocznie się od wyjaśnienia dramatycznego wypadku karetki z finału pierwszego sezonu. Co stało się z lekarzami najstarszego szpitala w Ameryce? Jak wypadek wpłynie na placówkę? Co dalej z rodziną Maxa Goodwina? Odpowiedzi pojawią już we wtorek, 1 marca o godz. 22:05 w Stopklatce.