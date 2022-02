Coraz więcej Polaków płaci za serwisy sVOD. Rośnie popularność Smart TV

Łukasz Szewczyk

• Gdyby wykupili abonament w kolejnym serwisie SVOD, widzowie rozważyliby raczej rezygnację z innej subskrypcji VOD aniżeli z abonamentu w kablówce lub na platformie cyfrowej - pokazują wyniki VideoTrack VI, cyklicznego badania agencji Wavemaker.

• Rynek wideo na życzenie rozwija się w Polsce siłą serwisów streamingowych

• Karierę w polskich salonach robi Smart TV

Preferowany model płacenia za VOD / For. Wavemaker

Preferowany sposób zakupu dostępu do Disney+ / For. Wavemaker

Wykupienie nowych serwisów VOD / Fot. Wavemaker

Urządzenia, na których e-widzowie oglądają VOD / Fot. Wavemaker

na 10 polskich internautów to e-widzowie: osoby, którym przynajmniej czasem zdarza się oglądać filmy, seriale i inne długie programy w internecie, pokazuje VideoTrack VI, cykliczne badanie agencji Wavemaker. Ruch w tym segmencie systematycznie przejmują serwisy streamingowe, wypierające torrenty, z których w 2022 r. korzysta już zaledwie 11 proc. widzów internetowych (3 lata temu - 20 proc., 6 lat temu - 27 proc.).57 proc. widzów internetowych (przekłada się to na ok. 50 proc. internautów) zdarza się płacić za wideo. Wśród nich większość opłaca już abonament w przynajmniej jednym serwisie subskrypcyjnym - Netflix, Player czy HBO GO. Za wideo w sieci częściej płacą osoby jednocześnie inwestujące w abonament płatnej TVModel abonamentowy stale zyskuje na znaczeniu w segmencie płatnego VOD, 65 proc. płacących e-widzów uważa miesięczny abonament za najwygodniejszą formę dostępu do treści, a 13 proc. wskazuje abonament roczny jako preferowany model płacenia za filmy i seriale z sieci. Dane z VideoTrack VI potwierdzają defensywę modelu TVOD - płacenie za pojedynczy program czy odcinek serialu tylko 5 proc. polskich e-widzów uważa za najwygodniejszą formę dostępu do płatnych treści, dla porównania - 3 lata temu preferowała ją aż ¼ badanych.34 proc. polskich e-widzów bierze pod uwagę zakup abonamentu w serwisie Disney+, który na lato 2022 r. planuje debiut swojej usługi nad Wisłą. Serwisem mocniej interesują się 16-34 latkowie, osoby już płacące za wideo oraz abonenci płatnej TV. Co ciekawe - niewiele powyżej średniej plasują się wskazania rodziców.Większość - 64 proc. najchętniej kupiłaby dostęp do serwisu bezpośrednio na stronie bądź w aplikacji Disneya, ale niemal 30 proc. wolałoby to zrobić u operatora płatnej TV. Badanie Wavemaker potwierdziło, że na zakup u operatorów najchętniej stawiają osoby starsze, co potwierdza znaczenie zacieśniającej się w ostatnich latach współpracy pomiędzy operatorami a właścicielami serwisów VOD.Choć Disney+ jeszcze przed kampanią wprowadzającą na rynek tę markę, cieszy się zainteresowaniem użytkowników VOD w Polsce, należy mieć na uwadze, że tylko co czwarty zainteresowany zaakceptowałby wyższą niż 30 zł cenę miesięcznego abonamentu w Disney+.W kontekście szykujących się w Polsce kilku debiutów subskrypcyjnych serwisów VOD, Wavemaker dopytał o planowane strategie "dokupowania" dodatkowego abonamentu. Choć naturalnie, w dużej mierze zależy to od ceny takiej subskrypcji, tylko 12 proc. badanych korzystających jednocześnie z płatnej TV zdecydowanie mówi, że zakup kolejnego abonamentu w VOD wiązałby się u nich z rezygnacją z abonamentu w kablówce lub platformie cyfrowej. Nieco częściej zrezygnowaliby w takiej sytuacji z aktualnie opłacanego serwisu VOD, a jedna trzecia po prostu kupiłaby usługę dodatkowo.Szósta edycja VideoTrack potwierdza rosnące znaczenie telewizorów podłączonych do internetu w świecie rozrywki wideo. Jest to drugi, po laptopie, najpopularniejszy ekran służący dziś widzom internetowym do oglądania filmów, seriali i programów w sieci. Zyskuje on kosztem wszystkich głównych konkurentów w świecie ekranów.