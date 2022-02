Polsat wraca do słonecznej Hiszpanii. Nowy sezon "Love Island. Wyspa Miłości"

Łukasz Szewczyk

• Single i singielki, hiszpańskie słońce i dużo pozytywnej energii

• Telewizja Polsat zapowiada piaty sezon randkowego reality-show "Love Island. Wyspa Miłości".

• Tym razem fani programu będą mogli śledzić miłosne zmagania uczestników siedem razy w tygodniu

W poniedziałek (28 lutego 2022 roku) widzowie poznają dziesięcioro nietuzinkowych singli, którzy przyjechali do słonecznej Hiszpanii, by znaleźć miłość swojego życia. Na miejscu czekają na nich romantyczne randki oraz gry i zabawy dzięki którym Islanderzy poznają się lepiej i znajdą swoją drugą połówkę. Wyzwaniem dla zbudowanych relacji będą stale pojawiający się nowi, atrakcyjni uczestnicy. Co kilka dni Wyspiarze połączą się w pary, a ci, których uczucie nie zostanie odwzajemnione opuszczą Wyspę Miłości. Jacy będą nowi Islanderzy?- zdradza prowadząca show Karolina Gilon.Niespodzianką dla fanów programu będzie również specjalny odcinek "Sobota na Love Island" publikowany na platformie Polsat Go. W dniu, gdy reality-show nie będzie emitowany w telewizji fani będą mieli okazję obejrzeć extra materiały w Internecie. Karolina Gilon zaprosi widzów za kulisy produkcji, zada uczestnikom niewygodne pytania, a także przedstawi Islanderów, którzy w kolejnym tygodniu zamieszają układem sił w willi! Niepublikowane materiały, komentarze Wyspiarzy i zaproszonych gości specjalnych zagwarantują dodatkową dawkę pozytywnej energii prosto ze słonecznej Andaluzji.. Od poniedziałku do piątku i w niedzielę o godz. 22.10 na antenie Polsatu, a w soboty, specjalne wydanie programu "Sobota na Love Island", w bezpłatnym serwisie Polsat Go.