Derby Turynu i trudny sprawdzian FC Barcelony hitami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W najbliższy weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć piłkarskie derby Turynu, w których Juventus FC Wojciecha Szczęsnego zmierzy się z Torino FC Karola Linettego.

• Sporo emocji zapowiada się również w Hiszpanii, gdzie w szlagierowym meczu nieprzewidywalna Valencia CF podejmie goniącą ścisłą czołówkę FC Barcelonę.

• Nie zabraknie także transmisji ważnych spotkań lig francuskiej i portugalskiej z udziałem między innymi Paris Saint-Germain, Olympique Marsylia i FC Porto.

Derby Turynu to jeden z najważniejszych momentów każdego sezonu ligi włoskiej. Najbliższe spotkanie Juventusu FC z Torino FC zapowiada się szczególnie ciekawie, bo obie drużyny bardzo potrzebują punktów - Stara Dama w walce o mistrzostwo, a Byki w rywalizacji o awans do europejskich pucharów. W bramce gospodarzy będzie można zobaczyć Wojciecha Szczęsnego, który postara się powstrzymać takich piłkarzy jak Andrea Belotti, Josip Brekalo czy Arnaldo Sanabria. Natomiast w szeregach gości ważną rolę do odegrania będzie miał Karol Linetty, który spróbuje zneutralizować poczynania ofensywnych gwiazd Juve z Dusanem Vlahoviciem i Paulo Dybalą na czele.Sporo emocji powinno być również na Stadio Giuseppe Meazza, gdzie broniący tytułu mistrzowskiego Inter Mediolan zmierzy się z US Sassuolo Calcio. Nerazzurri kilka dni temu zremisowali trudny mecz z SSC Napoli, przez co stracili prowadzenie w ligowej tabeli na rzecz AC Milanu. W ten weekend zrobią wszystko, by je odzyskać, ale muszą bardzo uważać, bo ich rywale potrafią dobrze grać z najlepszymi. Udowodnili to w tym sezonie już kilka razy, odbierając punkty między innymi Juventusowi i Napoli.FC Barcelona pozostaje niepokonana w lidze od ośmiu spotkań, dzięki czemu awansowała na czwarte miejsce w tabeli i liczy się w grze o najwyższe cele. W weekend w starciu z groźną Valencią CF o punkty nie będzie łatwo, bo Nietoperze przegrały zaledwie jeden z ostatnich dziesięciu meczów przed własną publicznością, a mierzyły się w nich z tak silnymi rywalami jak Atlético Madryt, Sevilla FC czy Real Sociedad. Ich defensywa nie jest jednak monolitem, dlatego Duma Katalonii liczy na skuteczność swoich ofensywnych gwiazd ze znajdującym się w dobrej formie Pedrim na czele, a także na nowych zawodników - Ferrana Torresa i Pierre-Emericka Aubameyanga.Przed trudnym wyjazdowym sprawdzianem stanie też Atlético Madryt, mierząc się z CA Osasuną, która niespodziewanie włączyła się do walki o awans do europejskich pucharów. W kilku ostatnich meczach Los Colchoneros padło wiele goli - w poprzedniej kolejce pokonali oni w dramatycznych okolicznościach Getafe CF 4:3, tydzień wcześniej ulegli FC Barcelonie 2:4, a pod koniec stycznia wygrali z Valencią CF 3:2. Czy w ten weekend również nie zabraknie bramek i wielkich emocji?Hitem 25. kolejki ligi francuskiej będzie wyjazdowe starcie prowadzącego w tabeli Paris Saint-Germain z dziewiątym FC Nantes. Paryżanie nie przegrali ligowego spotkania od ponad czterech miesięcy i coraz pewniej zmierzają po mistrzostwo Francji. Formą imponują szczególnie Kylian Mbappé i Leo Messi, którzy w kluczowych momentach przesądzają o zwycięstwach swojej drużyny. Tak było przed tygodniem, kiedy w doliczonym czasie starcia ze Stade Rennais Argentyńczyk asystował przy trafieniu Francuza, a PSG wygrało 1:0. Na Stade de la Beaujoire piłkarze trenera Mauricio Pochettino muszą być jednak bardzo czujni, ponieważ Kanarki w ostatnich siedmiu meczach na tym obiekcie triumfowały sześciokrotnie i tylko raz zremisowały.Kibice z uwagą będą śledzić także spotkanie na Stade Vélodrome, gdzie Olympique Marsylia Arkadiusza Milika podejmie Clermont Foot 63. Polski snajper jest w wybornej formie, co potwierdził przed dwoma tygodniami strzelając hat-tricka oraz w poprzedniej kolejce zaliczając pięknie trafienie zapewniające marsylczykom zwycięstwo z FC Metz. Tym razem postara się przechytrzyć strzegącego bramki gości Ouparine'a Djoco, który zachował czyste konto w dwóch z ostatnich trzech wyjazdowych występów.Faworytem spotkania na Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas będą goście z Porto, ale warto przypomnieć, że ich ostatnie starcie Moreirense FC na tym obiekcie zakończyło się sensacyjnym remisem 1:1. Smoki powalczą o już 26. wyjazdowy mecz z rzędu bez porażki. Z kolei gospodarze przystąpią do rywalizacji podbudowani wygraną 4:1 z Belenenses SAD w poprzednim występie przed własną publicznością. Kto tym razem sięgnie po komplet "oczek"?Plan weekendowych transmisji:Piątek (18 lutego):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 19:45)komentarz: Julian Kowalski, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Dominik Guziak• 20:55 LaLiga Santader:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Marcin Gazda• 21:10 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Świerżyński, Adrian GątarekSobota (19 lutego):• 13:25 Championship:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 15:55 Championship:(Eleven Sports 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Filip Kapica• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Michał Świerżyński• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Mateusz Majak, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eeven Sports 1, tudio od 17:30)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Mateusz Janiak, Marcin Nowomiejski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Patryk Mirosławski, Kuba Ostrowski• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio 20:00)komentarz: Tomasz Zieliński, Filip Kapicastudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Antoni Partum• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Mateusz Majak• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukNiedziela (20 lutego):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Dominik Guziak, Kuba Ostrowski• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Świerżyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Julian Kowalski, Piotr Czachowski• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 15:00)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Daniel Sobis, Piotr Urban• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sport 3 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Adrian Gątarek• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio 20:00)komentarz: Julian Kowalski, Mikołaj Krukstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski, Mateusz Janiak• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Grzywacz, Tomasz Zieliński• 20:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Michał Świerżyński, Michał Świrkula• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakPoniedziałek (21 lutego):• 18:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Filip Kapica• 20:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Piotr Czachowski• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)