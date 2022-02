KRRiT przedłużyła koncesję dla TVN7

Łukasz Szewczyk

• Dobra informacja dla widzów TVN7

• Stacja uzyskała od KRRiT nową koncesję na nadawanie swojego programu przez kolejne 10 lat

Podczas piątkowego posiedzenia (18 lutego 2022 roku) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podjęła uchwałę o przyznaniu koncesji dla programu TVN7 na nadawanie przez kolejne 10 lat. Dotychczasowa koncesja wygasała 25 lutego 2022 roku.Przypomnijmy, że TVN Grupa Discovery na przyznanie koncesji dla TVN7 czekała od ponad roku. Upolityczniona KRRiT, podobnie jak w przypadku koncesji dla TVN24 , celowo przeciągała termin wydania decyzji.- alarmowała kilka tygodni temu TVN Grupa DiscoveryPrzypomnijmy, że wniosek do KRRiT o przedłużenie koncesji dla TVN7 na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 r. Pomimo spełnienia wszelkich wymogów, przez wiele tygodni, aż do dzisiaj nie zapadła decyzja o rekoncesji. Zgodnie z obowiązującym prawem nic nie uzasadnia takiego opóźnienia.TVN7 emituje swój program nieprzerwanie od 2002 roku. Od tego czasu kanał dynamicznie się rozwijał i obecnie zajmuje czwarte miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 16-49. Siódemka to kanał z koncesją naziemną, satelitarną i kablową. Blisko 30 proc. widzów ogląda go w telewizji naziemnej, czyli całkowicie za darmo. W 2019 roku Grupa TVN Discovery rozpoczęła znaczące inwestycje w TVN7 między innymi poprzez emisję nowych codziennych seriali, powrót kultowego reality "Big Brother" oraz produkcję nowych formatów, m.in. "Hotelu Paradise" czy drugiego sezonu "Brzyduli". Dzięki nim TVN7 przekroczyło 5% miesięcznego udziału w rynku. "Brzydula" w sezonie 2020/2021 swoim zasięgiem objęła 20 mln widzów; kolejne edycje "Hotelu Paradise" dotarły do około 15 mln widzów (17,4 mln zasięgu jesienią 2020).Treści produkowane przez TVN7 mają charakter lokalny. Programy wyprodukowane w Polsce wypełniają około 70% całego czasu antenowego Siódemki. Kanał wspiera polskie firmy i inwestuje w Polsce, promuje polskie filmy poprzez pasmo polskich poniedziałków. Co roku 1,5% przychodu grupy TVN Discovery zostaje odprowadzone do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, wspierając polską kinematografię.