Kurowska i Żmuda w nowym spektaklu radiowej Jedynki. "Maria"

Łukasz Szewczyk

• Teatr Polskiego Radia prezentuje wielkie, a nieraz zapomniane dzieła tej epoki. Wśród nich XIX-wieczny poemat "Maria" Antoniego Malczewskiego,

• Premiery spektakl radiowej Jedynki w gwiazdorskiej obsadzie m.in. Marta Żmuda Trzebiatowska, Angelika Kurowska i Marek Barbasiewicz.

"Maria" Antoniego Malczewskiego to jedno z pierwszych dzieł romantycznych w rodzimej literaturze. Powstała w 1824 roku, jest zatem niemal rówieśniczką "Ballad i romansów" czy II części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Nie zdradza jeszcze tych cech, które noszą dzieła późniejsze, pisane w latach 30. i 40. XIX wieku, nie mówi o wolności czy walce narodowowyzwoleńczej. Opowiada natomiast tragiczną historię o wielkiej miłości - w tajemniczej scenerii XVII-wiecznej Ukrainy.Wszystko to sprawia, że "Maria" to dzieło o niezwykłym uroku, nietrudne w odbiorze. Język Malczewskiego zachwyca, wątek miłosny porusza, a ukraiński krajobraz "brzmi" znajomo - jak z sienkiewiczowskiej "Trylogii". Nowa radiowa adaptacja Jerzego Machowskiego każe jednak spojrzeć na ten poemat z innej, kobiecej perspektywy. Znakomitą żeńską obsadę z Angeliką Kurowską i Martą Żmudą Trzebiatowską dopełniają znakomite męskie kreacje aktorskie Marka Barbasiewicza czy Łukasza Borkowskiego.Premiera w radiowej Jedynce: niedziela 20 lutego, godz. 21.00.