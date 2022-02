Mecz Gwiazd NBA, emocje w Ekstraklasie i Premier League - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Piłkarskimi hitami spotkania Lechii Gdańsk z Lechem Poznań, oraz Manchesteru City z Tottenhamem

• Dla kibiców koszykówki All-Star Weekend

Rywalizacja o mistrzostwo Polski wchodzi w decydującą fazę. Drużyny ze ścisłej czołówki PKO BP Ekstraklasy podczas najbliższych tygodni będą rywalizować między sobą, co może mieć ogromny wpływ na ostateczny kształt tabeli. Szczególnie interesujący terminarz ma przed sobą Lech Poznań, lider rozgrywek. Lechitów czeka bowiem spotkanie z Pogonią Szczecin i Rakowem Częstochowa. Początek tego maratonu to jednak rywalizacja w Gdańsku z Lechią. Piąta drużyna w tabeli przegrała na własnym stadionie zaledwie raz. Niedzielny hit 22. kolejki skomentują w Canal+ Premium Marcin Rosłoń i Tomasz Wieszczycki.NBA All-Star Weekend co roku jest obowiązkowym wydarzeniem dla każdego kibica NBA. Tym razem odbędzie się on w Cleveland, a rozpocznie się już w nocy z piątku na sobotę Meczem Wschodzących Gwiazd. Od tego roku jest on rozgrywany w formie mini-turnieju, w którym biorą udział cztery drużyny. Dzień później, Artur Kwiatkowski i Gabriel Rogaczewski, którzy są wysłannikami CANAL+ w Cleveland, zaproszą na transmisję konkursów. W tym roku gwiazdy NBA będziemy oglądać w AT&T Slam Dunk, MTN DEW 3-Point Contest oraz Taco Bell Skills Challenge. Ukoronowaniem Weekendu Gwiazd będzie Mecz Gwiazd, który będzie rywalizacją drużyn wybranych przez LeBrona Jamesa oraz Kevina Duranta. Wszystkie transmisje można będzie obejrzeć w Canal+ Sport oraz w serwisie Canal+ Online.Dziewięć punktów przewagi nad Liverpoolem, szesnaście nad Chelsea. Manchester City na trzynaście kolejek przed końcem znajduje się w dość komfortowej sytuacji w tabeli. Trener City, Pep Guardiola cały czas apeluje do swoich zawodników o czujność - a ta powinna być największa w sobotnim meczu z Tottenhamem. To właśnie drużyna z Londynu jest jedną z dwóch, która była w stanie w tym sezonie pokonać rozpędzoną maszynę z Manchesteru. Hit 26. kolejki Premier League już w sobotę, 19 lutego o 18:25 w Canal+ Sport2. Spotkanie skomentują Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.Piątek (18 lutego)• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport / nSport+)komentarz: Rafał Dębiński, Maciej Murawski• 20:00 - 23:00(Canal+ Sport)prowadzący: Cezary Olbrychtgość: Andrzej Juskowiak• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 20:30 "This is speedway: Peter Karlsson" (nSport+)redakcja: Łukasz Benz• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Krzysztof Marciniak, Tomasz Wieszczycki• 21:25 Liga ACB:(nSport+)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Michałowicz• 23.15(nSport + / Canal+ Family)• 03:00 NBA All-Star Weekend:(Canal+ Sport)komentarz: Artur Kwiatkowski, Gabriel RogaczewskiSobota (19 lutego):• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marcin Rosłoń, Michał Gutka• 13:55 LaLiga:(nSport+)komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Wojciech Jagoda• 15:55(Canal+ Sport 2)moderator: Krzysztof Marciniak• 15:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Piotr Glamowski, Jarosław Koliński• 15:55 Premier League:(Canal+ Now)komentarz: Przemysław Pełka, Przemysław Rudzki• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Adam Zakrzewski• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Grzegorz Kaczmarczyk• 15:55 Premier League:(Canal+ Online)komentarz: Edward Durda• 16:00 WTA 500 w Dubaju:(Canal+ Family)komentarz: Marek Furjan, Joanna Sakowicz-Kostecka• 16:55 Ligue 1:(nSport+)komentarz: Filip Surma, Paweł Grabowski• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Rafał Dębiński, Remigiusz Jezierski• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)komentarz: Andrzej Twarowski, Rafał Nahorny• 18:25 Liga ACB: Drugi półfinał Copa del Rey (Canal+ Now)komentarz: Wojciech Michałowicz, Hubert Radke• 19:00 Boks zawodowy -(nSport+ / Canal+ Online)komentarz: Edward Durda, Janusz Pindera• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 20:55 LaLIga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Now / Family)komentarz: Tomasz Smokowski, Marek Jóźwiak• 22:00(Canal+ Sport)prowadzący: Michał Wodzińskigoście: Radosław Majdan, Tomasz Wieszczycki• 23:15 Gala boksu w Manchesterze, walka wieczoru:(Canal+ Sport)komentarz: Edward Durda, Janusz Pindera• 23.15(nSport + / Canal+ Family)• 01:00 NBA All-Star Weekend:(Canal+ Sport)komentarz: Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewskistudio: Michał ŁopacińskiNiedziela (20 lutego):• 10:00(Canal+ Sport)prowadząca: Daria Kabała-Malarz• 11:55 Futsal Ekstraklasa:(nSport+)komentarz: Michał Kornacki, Wojciech Jagoda• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Michał Mitrut, Radosław Majdan• 13:30 WTA 1000 w Doha:(Canal+ Sport 2)komentarz: Marek Furjan, Dawid Celt• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Adam Marchliński, Marcin Baszczyński• 14:55 Premier League:(Canal+ Premium)komentarz: Przemysław Pełka, Rafał Nahorny• 14:55 Ligue 1: AS Saint-Etienne - RC Strasbourg (Canal+ Online)• 15:30 WTA 1000 w Doha:(Canal+ Sport 2)komentarz: Maciej Zaręba, Adam Molenda• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)komentarz: Marcin Rosłoń, Tomasz Wieszczycki• 17:00 Ligue 1: Girondins Bordeaux - AS Monaco (Canal+ Online)• 17:25 Premier League:(Canal+ Sport)komentarz: Andrzej Twarowski, Kamil Kosowski• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Cezary Olbrycht, Leszek Orłowski• 18:25 Liga ACB:(nSport+)komentarz: Michał Łopaciński, Wojciech Michałowicz• 19:30(Canal+ Premium)prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)komentarz: Rafał Dębiński, Michał Bojanowski• 21:00(Canal+ Premium)prowadzący: Bartosz Ignacik• 21:30(Canal+ Sport 3)prowadzący: Bartosz Ignacik• 23.00(nSport + / Canal+ Family)• 01:00 NBA All-Star Weekend:(Canal+ Sport)komentarz: Artur Kwiatkowski, Gabriel Rogaczewskistudio: Michał ŁopacińskiPoniedziałek (21 lutego):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)komentarz: Piotr Glamowski, Grzegorz Mielcarski• 20:00(Canal+ Sport)prowadzący: Filip Surma; gość: Michał Żewłakow• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)komentarz: Michał Mitrut, Leszek Orłowski• 21:00(Canal+ Sport)prowadzący: Andrzej Twarowski; goście: Michał Gutka, Rafał Nahorny, Kamil Kosowski• 23.00(nSport + / Canal+ Family)