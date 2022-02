"Furioza", "Wszyscy święci New Jersey", "Cry Macho" - filmowy weekend premium TV

Łukasz Szewczyk

• Premiery filmowe na weekend w kanałach premium (Canal+, HBO i Cinemax)

• W repertuarze m.in.: "Furioza", "Wszyscy święci New Jersey", "Cry Macho", "Strach" czy "Drabina"

Weekend na antenieupłynie pod znakiem kinowego hitu w rozszerzonej wersji - serial(19 lutego odcinki 1-2, 20 lutego odcinki 2-4). Tragiczny wypadek rozdzielił kiedyś losy trójki przyjaciół. Po latach bezkompromisowa policjantka Dzika (Weronika Książkiewicz) wraca na Pomorze z zamiarem walki z tamtejszą przestępczością. W wyniku szantażu, Dzika zmusza do współpracy Dawida (Mateusz Banasiuk), swoją dawną miłość. Dawid, który świadomie wybrał zawód lekarza, starał się do tej pory trzymać z daleka od szemranego towarzystwa, w którym ważną rolę odgrywa jego starszy brat. Ostatecznie jednak godzi się zostać wtyczką policji i wnika w struktury kibiców. Największą podejrzliwość wobec nowego członka gangu przejawia Golden (Mateusz Damięcki) - przyjaciel Dawida z lat młodzieńczych. Bez cenzury, bez lukru - przestępczy świat przedstawiony jest w sposób autentyczny, nieszczędzący widzowi brutalnych detali. Pieniądze, miłość, polityka, zdrada, zemsta, honor mieszają się bezustannie zapewniając niesłabnące emocje od początku do samego, zaskakującego końca.Weekend premier wrozpocznie film(20 lutego). Mike Milo (Clint Eastwood) był kiedyś wielką gwiazdą rodeo. W 1979 roku na prośbę byłego szefa jedzie do Meksyku, żeby sprowadzić do domu jego nastoletniego syna. W drodze do Teksasu kowboj zmuszony jest przemierzać bezdroża, a na pozór spokojna podróż przeradza się w niebezpieczną przygodę. Podczas wyprawy bohater nieoczekiwanie nawiązuje niezwykłą relację i ma szansę odkupić swoje grzechy. Obraz w reżyserii Clinta Eastwooda, który pełni także obowiązki producenta. Artysta wciela się również w postać głównego bohatera.Niedzielną Megapremierą będzie(20 lutego), czyli prequel kultowego serialu HBO "Rodzina Soprano". Młody Anthony Soprano dorasta w burzliwym okresie historii Newark i wkracza w dorosłość, kiedy rywalizujący ze sobą gangsterzy umacniają swoją pozycję w półświatku, co zagraża mafijnej rodzinie DiMeo, która kontroluje miasto naznaczone pogłębiającymi się rasowymi podziałami. Główną rolę w bieżących wydarzeniach odgrywa uwielbiany przez Anthony'ego wuj. Dickie Moltisanti próbuje pogodzić prowadzone przez siebie interesy z życiem prywatnym i ma ogromny wpływ na siostrzeńca, który z naiwnego nastolatka wyrasta na dobrze nam znanego, wpływowego szefa mafii - Tony'ego Soprano.Z kolei weekend filmowych premier wrozpocznie(19 lutego, Cinemax 2). Svetla mieszka sama w małej bułgarskiej wiosce przy tureckiej granicy. Niedawno straciła pracę nauczycielki w szkole, bo w okolicy mieszka za mało rodzin z małymi dziećmi. Pewnego dnia podczas polowania w lesie wpada na Bambę, uchodźcę z Afryki, który chce dostać się do Niemiec. To spotkanie całkowicie odmienia jej życie. Kobieta niechętnie zaprasza go do swojego domu, ale kiedy mijają kolejne dni, zaczyna rodzić się między nimi więź. Bamba uczy się bułgarskiego i staje się częścią jej codziennego życia. Svetla dokonuje życiowych wyborów, które nie podobają się członkom jej tradycyjnej społeczności i prowadzą do rewolty. Kobieta próbuje walczyć z poczuciem osamotnienia, ciasnymi horyzontami i lękiem przed obcymi, co prowadzi do absurdalnych, komicznych i tragicznych sytuacji.W niedzielę(20 lutego, Cinemax 2). Zapis duchowej podróży Andrei, wrażliwego młodego mężczyzny, który nie umie odnaleźć się społeczeństwie i szuka prawdziwego szczęścia w aktorstwie. Po upadku komunizmu jest omamiony iluzją wolności i demokracji. Staje się jednak świadkiem serii brutalnych wydarzeń, które głęboko odcisnęły się na współczesnej historii Rumunii. Poczucie ukojenia przynosi mu rola Aloszy w scenicznej adaptacji Braci Karamazow. Andrei zaczyna coraz bardziej utożsamiać się z graną przez siebie postacią i stopniowo zaczyna uświadamiać sobie, że jest w stanie zrozumieć ideę boskości.