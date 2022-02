Tydzień ze Slashem w Antyradiu. O zdobycia gitara z autografem

Łukasz Szewczyk

• Od poniedziałku (21 lutego 2022 roku) Antyradio zaprosi słuchaczy na Tydzień ze Slashem - legendarnym gitarzystą rockowym.

• Tym razem główną atrakcją będzie konkurs "Antyradio gra w Slasha". Słuchacze będą mieli szansę na wygranie gitary Les Paul Slash z odręcznym autografem muzyka

11 lutego 2022 roku ukazał się najnowszy album Slasha i Mylesa Kennedy'ego & The Conspirators zatytułowany "4", na który fanom przyszło czekać cztery lata. Z tej okazji już od poniedziałku na antenie Antyradia królować będą piosenki skomponowane lub wykonywane przez charyzmatycznego gitarzystę, występującego w charakterystycznym czarnym cylindrze.Stacja zaprosi też do konkursu "Antyradio gra w Slasha". Słuchacze zmierzą się w antenowych pojedynkach, podczas których będą musieli wykazać się znajomością twórczości muzyka. Zwycięzca piątkowego finału otrzyma gitarę z odręcznym autografem artysty. W antenowej zabawie wezmą udział słuchacze, którzy wyślą do redakcji najciekawsze odpowiedzi uzasadniające, dlaczego Slash jest ich ulubionym muzykiem.Na fanów kultowego gitarzysty Guns'n'Roses czeka również wywiad z muzykiem o kulisach nagrywania albumu "4", który jest już dostępny na player.antyradio.pl.