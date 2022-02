DIZI dołącza do oferty Telewizji od Orange

Łukasz Szewczyk

• Kanał DIZI z tureckimi serialami dołączył do oferty Telewizji od Orange

• Dzięki poszerzeniu zasięgu kanał dociera fo ok. 2,4 mln gospodarstw domowych w Polsce.

DIZI zasilił Pakiet Komfortowy w telewizyjnej ofercie Orange, a przez pierwsze trzy miesiące będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla wszystkich abonentów telewizyjnych Orange. Kanał znajdzie się na pozycji EPG nr 251.- mówi Jacek Koskowski, General Director Sales & Distribution Poland w Kino Polska TV SA.Kanał DIZI jest dostępny w ofertach największych sieci kablowych w Polsce: UPC (Pakiet Select), Vectra (Pakiet Złoty) i Multimedia Polska (Pakiet MaxBox). W ostatnim czasie kanał dołączył do ofert sieci kablowych Play, Asta-Net, TK Chopin, Promax, Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Beskid Media i Telsat.TV oraz do kilku mniejszych sieci. Dodatkowo od niedawna kanał jest dostępny dla wszystkich abonentów usług WP Pilot oraz VOD.PL w ramach oferty OTT.DIZI to propozycja skierowana do coraz szerszego grona miłośników tureckich seriali w Polsce. Kanał emituje zarówno produkcje obyczajowe, romantyczne, jak i kryminały i jest nadawany 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, w jakości HD. Nowością marca w DIZI będzie popularny turecki serial "Meandry uczuć", który otrzymał nominację do nagrody Międzynarodowe Emmy w kategorii Najlepsza telenowela. Abonenci Orange od początku obejrzą też serial "Mamy i matki".