Wiosna w TVN Fabuła. Filmowe hity, kultowe seriale, autorskie programy

Łukasz Szewczyk

• Wiosna w TVN Fabuła

• Na antenie będzie można zobaczyć nie tylko hity srebrnego ekranu, kultowe seriale oraz autorskie programy o tematyce filmowej

W nadchodzącym sezonie na antenie TVN Fabuła nie zabraknie kontynuacji znanych programów. Dla widzów, którzy śledzą każdą informację z polskiej oraz międzynarodowej sceny kinowej, obowiązkową pozycją będzie. Prowadząca Ewelina Witenberg bowiem doskonale wie, co w trawie piszczy, świat kinematografii nie ma przed nią tajemnic. W programie zrelacjonuje najważniejsze wiadomości z branży filmowej, a także podpowie na co warto wybrać się do kina.W TVN Fabuła pojawi się również nowy sezon. To będzie istna skarbnica wiedzy dla fanów kultowych serii, nagradzanych produkcji czy wszelkiego rodzaju "tasiemców". Prowadząca Kaja Klimek podpowie jakim nowościom warto poświęcić wiosenne wieczory i doradzi, które klasyki należy koniecznie zobaczyć. To prawdziwy must-see każdego serialomaniaka!W nowym sezonie TVN Fabuła po raz kolejny odda też antenę młodym, zdolnym twórcom i pokaże znakomite, obsypane nagrodami filmy krótkometrażowe wyprodukowane przez Studio Munka SFP. Nie zapomni także o fanach kinowych hitów - widzowie będą mogli obejrzeć tytuły, które trafią na ekrany telewizorów niemal prosto z dużego ekranu. Tego nie można przegapić!