"Salon na kółkach" i "Przemiana w stylu drag queen" wiosną w Discovery Life

Łukasz Szewczyk

• Wiosennym tematem przewodnim Discovery Life będą metamorfozy.

• Leczenie wstydliwych dolegliwości, kosmetyczne poprawki, spotkania z psychologiem i innymi specjalistami.

W programiewzięty włoski fryzjer, właściciel salonów w Rzymie i w Mediolanie, przemierza kraj prawdziwym salonem kosmetycznym na czterech kołach. Teraz z jego ekskluzywnych usług będą mogły skorzystać nie tylko kobiety z dużych miast z grubymi portfelami. Czy uda mu się zarazić swoim niepowtarzalnym stylem całe Włochy? Która z metamorfoz Federico Lauriego będzie najbardziej spektakularna?To nie koniec modowych szaleństw. W nowym programiew roli specjalistek od zwariowanych stylizacji wystąpią cztery ulubione drag queens Ameryki - Alexis Michelle, Bebe Zahara Benet, Jujubee i Thorgy Thor. Prowadzące przychodzą na ratunek tym, którzy potrzebują poważnej zmiany w związku z jakimś nadchodzącym przełomowym wydarzeniem w ich życiu. W każdym odcinku tytułowe królowe pomogą uczestnikowi wykreować wymarzony image i zyskać dobre samopoczucie. Niezależnie od tego czy będzie to panna młoda, która chce poczuć się pięknie idąc do ołtarza, była uczennica, która szykuje się do zjazdu absolwentów szkoły średniej, czy kobieta, która uczy się siebie na nowo po utracie ogromnej liczby kilogramów. Nie ma takiego przypadku, z którym prowadzące sobie nie poradzą! To właśnie te szalone i kreatywne drag queens przywrócą uczestniczkom pewność siebie, odwagę i wdzięk, których potrzebują, aby być najlepszymi wersjami siebie w najważniejszych momentach swojego życia.Nieskazitelna cera to marzenie nie tylko wielu kobiet, ale i niejednego mężczyzny. Idealna skóra jest oznaką zdrowia. Zawsze warto o nią zadbać. Eksperci Discovery Life wiedzą jak to zrobić! W nowym programieuznani dermatolodzy spróbują pomóc pacjentom, których łączy ten sam problem. Ich życie w mniejszym lub większym stopniu zdominowane jest przez problemy skórne.