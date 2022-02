All Elite Wrestling wiosną na antenie Warner TV

Łukasz Szewczyk

• Warner TV poszerza ofertę programową

• Od marca 2022 roku stacja będzie emitowała All Elite Wrestling (AEW), nową liga profesjonalnego wrestlingu

Warner TV będzie wyłącznym partnerem emisji flagowego show AEW, czyli(emisja w soboty o godz. 22.00) i jej najnowszego show,(emisja we wtorki o godz. 22.00). Transmisja AEW przez Warner TV odniosła już sukces w Niemczech i Francji. Co tydzień polscy fani będą mogli poznać nową jakość wrestlingu, pary wyjątkowych zawodników i pełne temperamentu osobowości.Polscy kibice usłyszą Łukasza "Balika" Balińskiego i Arka Paterka - komentatorski duet weteranów pro wrestlingu. Wspólnie przygotują widzów do oglądania show i omówią walki z obydwu produkcji.- mówi Łukasz Baliński. -- dodaje.- mówi Arek Paterek.Na różnorodnej liście światowej klasy zawodników AEW znajdują się zarówno utalentowani mężczyźni i kobiety. Dzięki temu, po raz pierwszy od wielu dekad, fani z całego świata otrzymują możliwość przeżycia zupełnie nowego doświadczenia wrestlingu. Gwiazdy AEW to między innymi Hangman Page, Dr. Britt Baker, CM Punk, Bryan Danielson, Chris Jericho, Kenny Omega, The Young Bucks (Matt & Nick Jackson), Adam Cole, Sting, Jon Moxley, Jungle Boy, Luchasaurus, Jade Cargill, Sammy Guevara, Miro, Lucha Bros., PAC, MJF, Darby Allin, Nyla Rose, Red Velvet, Ruby Soho, Hikaru Shida, Thunder Rosa, Malakai Black, Andrade El Idolo, Christian Cage, Scorpio Sky, Ethan Page, Orange Cassidy, Ricky Starks, Powerhouse Hobbs, Eddie Kingston, Lance Archer.