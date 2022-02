Śluby, gadżety, podróże, metamorofzy i ważne tematy wiosną w TVN Style

Łukasz Szewczyk

Wiosną do grona prowadzących TVN Style dołączy Piotr Sałata. W swoim nowym programie, opartym na kultowym formacie "Say Yes to the Dress", wyruszy w podróż po kraju w poszukiwaniu przyszłych panien młodych. Doświadczony stylista zrobi wszystko, żeby wesprzeć je w wyborze tej jedynej i niepowtarzalnej sukni ślubnej.Latem grono weselnych specjalistów zasilą ponownie Magda Socha-Włodarska i Agnieszka Winnicka. Przygotowania do ślubu nie zawszą idą jak po maśle. Bardzo często na ostatniej prostej para czuje się przytłoczona i nie nadąża ze wszystkimi szczegółami organizacyjnymi. W nowych odcinkach programuspecjalistki TVN Style zaoferują kolejnym narzeczonym kompleksową pomoc.Wiosną na antenę TVN Style powróci także flagowy program, w którym prowadzące: Marzena Rogalska, Aleksandra Kwaśniewska i Olga Legosz stwarzają bezpieczną przestrzeń do dyskusji na ważne i często kontrowersyjne tematy. Tu zdecydowanie nie ma tematów tabu. Podobnie jak u Agaty Młynarskiej. W nowym sezonie swojego programu dziennikarka spotka się z osobami niepełnosprawnymi, które opowiedzą jej o swoim życiu seksualnym. Będzie też odcinek poświęcony tęczowym rodzinom i seksworkerkom ("Bez tabu").wiosną powraca na antenę już z 23. sezonem! Ania Nowak-Ibisz to niewyczerpana kopalnia pomysłów i sprytnych patentów. W nowych odcinkach prowadząca wyruszy w trasę, żeby poznać przedsiębiorcze, zaradne i pomysłowe Polki. Dzięki akcji #kobiecybizneswtvnstyle widzowie będą mieli szansę przyjrzeć się z bliska firmom założonym i prowadzonym przez kobiety, które nie bały się realizować swoich marzeń.można spotkać w naszym kraju na każdym kroku. Latem czekają nas kolejne fascynujące rozmowy Doroty Wellman z bohaterkami, które mają odwagę i siłę, żeby zmieniać świat.Są takie momenty w życiu, kiedy mamy wrażenie, że nic nam nie wychodzi. "Nie mogę znaleźć pracy", "nie wiem co robić w życiu", "nie radzę sobie z dziećmi". Katarzyna Trawińska, znana wrocławska bizneswoman i założycielka firmy kosmetycznej, pomoże bohaterkom swojego programu znaleźć w sobie siłę, żeby pokonać kolejne trudności. W nowym programiepodzieli się z nimi swoim doświadczeniem i wraz z pomocą innych specjalistów da im odpowiednie wsparcie. Wszystko po to, żeby poczuły się silniejsze i mogły realizować swoje marzenia.Prawdopodobnie nie ma na świecie takich rodziców, którzy nigdy nie mieli żadnych problemów wychowawczych ze swoimi dziećmi. Na szczęście w TVN Style jest ktoś, kto zna się na dzieciach jak nikt inny. Psycholog Ewa Narkiewicz-Nejno () potrafi dać wsparcie każdej rodzinie i wyposażyć ją w narzędzia, za pomocą których będzie mogła pracować nad wzajemnymi relacjami.Wiosna to idealny czas na gruntowne porządki. Twoja szefa pęka w szwach, ale nie masz się w co ubrać? W nowej produkcji TVN Style prowadząca Ania Dec podpowie jak zrobić porządek w swoich ubraniach w duchu mody zrównoważonej. Nie wyrzucaj, podaj dalej, sprzedaj - właśnie do tego będziemy zachęcać uczestników programuStylistka Karolina Limbach przejrzy garderoby bohaterek kolejnych odcinków, wybierze z nich to, co najlepsze, a następnie stworzy nowe, zaskakujące zestawienia modowe. Dzięki niej każda uczestniczka dowie się jakie ubrania najlepiej podkreślają jej atuty i figurę. Swoje trzy grosze dołoży jeszcze makijażystka Ania Galińska i wiosenna metamorfoza gotowa!Szafy odświeżone, stylizacje przygotowane, pora na mieszkanie. W programiepomysłowa architektka Agnieszka Musiał i doświadczony agent nieruchomości Maciej Mindak, znany widzom z produkcji HGTV "House Hunters - poszukiwacze domów", pomogą bohaterom znaleźć i urządzić wybrane "cztery kąty" w ramach ustalonego budżetu. Warto podejrzeć ich sprawdzone rozwiązania i zmienić coś na lepsze w swoim otoczeniu.W TVN Style nie może zabraknąć również fascynujących podróży. W nowych odcinkach programustacja odwiedzi rodaczki mieszkające między innymi w Sewilli, na Łotwie, w Irlandii Północnej czy na Maderze. Dzięki nim będziemy mogli zajrzeć tam, gdzie pewnie jako turyści nigdy byśmy nie trafili. Po kolejnychoprowadzi widzów Katarzyna Jaroszyńska. Mieszkać można wszędzie - czy to w starej szkole, czy na barce.