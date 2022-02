Znaleziska, zjawiska paranormalne i programy reality-show wiosną w Discovery Channel

Łukasz Szewczyk

• Wiosna w Discovery Channel.

• Fascynujące archeologiczne znaleziska, ekologia, zjawiska paranormalne, motoryzacja, kulisy nietypowych zawodów, zadziwiające podróże oraz relaity-show.

Ludzie nigdy nie przestaną sprawdzać granic swojej wytrzymałości. W nowym sezonie popularnego reality showkolejne pary śmiałków muszą stawić czoło brutalnej rzeczywistości. Jak uda im się przetrwać 14 dni w dziczy, bez dostępu do jedzenia i wody, pod czujnym okiem drapieżników i do tego bez ubrań? Po raz pierwszy w historii programu jedna z par będzie musiała poradzić sobie na środku oceanu, mając do dyspozycji jedynie marną tratwę. W ósmej serii nie zabraknie też amerykańskich celebrytów, którzy postanowili zaryzykować i rzucić się w wir przygody.Gorączka złota panuje wśród widzów już od dawna. Tym razem na poszukiwanie cennego kruszcu wyruszy Todd Hoffman z rodziną. Bohater, znany z wcześniejszej serii programu "Gorączka złota", po zakończeniu burzliwego sezonu w Kolorado jest gotów podjąć kolejne wyzwanie. Stawiając wszystko na jedną kartę, jedzie na Alaskę do zapomnianej, starej kopalni. Jeśli jego misja się powiedzie, zapewni sobie prawa do wydobycia na następne 10 lat. Niestety nie ma na to zbyt niewiele czasu. Czy w sześć tygodni uda mu się znaleźć złoto w surowych alaskańskich warunkach? ().W kolejnym kultowym programie widzowie Discovery Channel zostaną w tym samym regionie. Jedyne, co trzeba zrobić, to przenieść się na pokład kutra rybackiego pływającego po Morzu Beringa. Dlaczego łowienie krabów w tamtym rejonie uznaje się za? Może wystarczy wspomnieć o wysokich na kilka metrów falach, przeraźliwym zimnie, oblodzeniu i wietrze o sile huraganu? Nie można też zapomnieć o ciężkich, ruchomych klatkach do połowu, wszędzie plączących się linach i presji czasu.Stacja zaprosi widzów do fascynującego. To niezwykła seria o odważnym zespole amerykańskiej agencji ochrony pszczół miodnych, który swoją niebezpieczną, ale bardzo potrzebną pracę wykonuje zupełnie charytatywnie.Tej wiosny na Discovery Channel nie zabraknie też emocjonujących podróży i przygód. Już w marcu archeolog Josh Gates zabierze widzów nai odwiedzi najbardziej tajemnicze miejsca Ameryki. Zajmie się między innymi poszukiwaniem bombowca torpedowego z czasów II wojny światowej, który zaginął u wybrzeży Kalifornii oraz wybierze się do kolumbijskiej dżungli w poszukiwaniu skarbu z legendy o El Dorado.wyruszy ekspedycja zorganizowana przez kapitana Fianna Paula i poszukiwacza przygód Colina O'Brady'ego. Czy po raz pierwszy w historii uda im się bez przeszkód pokonać burzliwą Cieśninę Drake'a i dopłynąć kajakiem z Ameryki Południowej aż do krawędzi Antarktydy? Tego widzowie Discovery Channel dowiedzą się już w kwietniu.W ramach nowego wieczornego pasmakanał Discovery Channel przygotował również gratkę dla miłośników motoryzacji. Doświadczony sprzedawca samochodów Mike Drewer jest mistrzem w swoim fachu. W duecie z byłym mechanikiem Formuły 1 - Markiem "Elvisem" Priestleyem potrafią stworzyć prawdziwe motoryzacyjne cuda nawet z ciągnika czy przyczepy dla koni. Z wielką przyjemnością podejmują kolejne zlecenia, pomagając tym, którym brakuje wiedzy i czasu, żeby kupić swój wymarzony pojazd. Nowe odcinki programuna antenie Discovery Channel już od kwietnia.W poniedziałkowe wieczory widzowie będą mogli zobaczyć również kultową serię, w której znawca antyków Drew Pritchard i motoryzacyjny ekspert Paul Cowland odnawiają najciekawsze klasyczne, brytyjskie wozy.