Nowe programy i znane formaty wiosną w TVN Turbo

Łukasz Szewczyk

• Wiosna w TVN Turbo

Wiosenna ramówka TVN Style do 12 nowych sezonów uwielbianych przez widzów produkcji oraz dwie nowe propozycje. Pierwsza z nich to, którą poprowadzi jeden z najbardziej znanych mechaników Adam Klimek. To normalne, że samochody się psują. Niektóre awarie można usunąć bez większego problemu, czasem jednak usterka stanowi poważne wyzwanie. Zamiast cieszyć właściciela, auto staje się utrapieniem. Właśnie na takie przypadki czeka Adam Klimek w nowej produkcji.W ramówce nie może zabraknąć Dawida Andresa i jego podróży ciężarówką. Kierowca kontynuuje podróż po Stanach Zjednoczonych. Odwiedził 49 kontynentalnych stanów i przebył legendarną Route 66, aby tym razem pokazać głęboką zimę oraz najbardziej śnieżne rejony Ameryki. Razem z Dawidem dotrzemy do Gór Skalistych w Colorado i najwyżej położonej drogi USA. Następnie zwiedzimy okolice parku Yellowstone, stanów Wyoming, Montana i Idaho, a także zawędrujemy na Mt Rainier (4200 m n.p.m.). Odwiedzimy Góry Skaliste w Kanadzie, Edmonton, Winnipeg, aż dotrzemy do samej Minnesoty. Nie zważając na przeciwności i ekstremalne warunki, Dawid nie wymięka.odkrywa odległy świat poza utartymi szlakami turystycznymi.Jesienią na antenie zadebiutował program, który odniósł duży sukces. Czas na drugie starcie! Grzegorz i Przemek będą budować auta, o których marzyli w dzieciństwie. Inspirację będą stanowiły lata 80., a przede wszystkim plakaty, które wisiały w ich młodzieżowych pokojach. Po długich poszukiwaniach w końcu znajdują samochody, które będą przerabiać. Grzesiek decyduje się na niemieckiego klasyka audi 80 coupé, z kolei Przemek wybiera radziecką wołgę. Pasja, wiedza i nieszablonowe rozwiązania: tego możecie spodziewać się w kolejnym sezonie. Kto zwycięży? O tym, jak zawsze, zadecyduje głosowanie widzów.Siłą napędową kanału jest motoryzacja, dlatego wiosną TVN Turbo obowiązkowo zrobi przegląd rynku i przedstawi subiektywny ranking osiemdziesięciu czterech. To jedyna produkcja, w której komentatorzy nie przebierają w słowach, a oceniając auta, kierują się sercem i własnym gustem. W tym sezonie do grona prawdziwych znawców tematu dołączą Pacześ i Joseph, znany w mediach społecznościowych jako 'the.collection'.Niezmiennie stałym elementem ramówki jest też jedyny w polskiej telewizji codzienny, motoryzacyjny program o charakterze informacyjnym -